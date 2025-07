הגרסה החדשה של גרוק, הצ'אטבוט של X או טוויטר לשעבר, הושק השבוע לאחר הפיאסקו האנטישמי של שבוע שעבר וההתנצלות של החברה. מאז המשתמשים מגלים פיצ'רים חדשים - כאשר האחרון הצליח לסקרן הרבה אנשים. מנויים ל־SuperGrok, המנוי החדש של xAI, יכולים כעת לנסות את אווטארי ה-"Companions", סוג של עוזר אישי, החדשים של צ'אטבוט הבינה המלאכותית, כך הודיע אתמול אילון מאסק, הבעלים של xAI. נכון לעכשיו זמינות שתי דמויות: "אני" (Ani), אווטאר בסגנון אנימה, ו"רודי" (Rudy), פנדה אדום מצויר.

Update your app to try out @Grok companions!https://t.co/3M9k0jUmSv https://t.co/DJrHXHI7IM — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

לדמות של "אני" יש גם מצב שמוגדר כ"NSFW" (לא בטוח לעבודה או במילים אחרות בעל זהות מינית מפורשת), שבו הדמות לובשת הלבשה תחתונה - כך לפי TestingCatalog, (שימו לב שאם תחפשו פוסטים על הדמויות ברשת X, ככל הנראה תיתקלו בסרטונים בעלי תוכן מיני).

Once you reached LVL 5 ♥️ in the Grok companion app with Ani,

- she gets even more streamier and ultra spicy. ️ here is the full animation.

(Will post the words to hit 15 points every consistently below). pic.twitter.com/jVP1DLipS4 — Emcverse (@emcverse) July 14, 2025

כרגע, המשתמשים צריכים להיכנס להגדרות כדי להפעיל את הדמויות, אבל מאסק אומר ש"נעשה את זה קל יותר להפעלה ימים הקרובים", ומכנה את הגרסה הזו כ"השקה רכה". נראה שגם משתמשים חינמיים מצליחים בינתיים להפעיל את הפיצ'ר.

משתמשים גם גילו שדמות בינה מלאכותית נוספת בשם "צ'אד" (Chad) נמצאת בשלבי פיתוח. האפליקציה כבר כוללת מצב קולי שבו אפשר לשוחח עם גרסה ללא פנים של Grok, וגם לו יש אפשרות למבוגרים בלבד.

זה לא ממש מפתיע שמאסק מוסיף פיצ'ר כזה, רק אתמול הוא צייץ מפה של האזורים החדשים שהתווספו לשירות המונית האוטונומית של טסלה, הרובוטקסי, בעיר אוסטין בטקסס. המפה כפי שאפשר לראות בציוץ המצורף, דומה מאוד לאיבר מין גברי. החשבון של טסלה, שכמובן מודע לזה, הוסיף את הטקסט הבוגר: "Harder, Better, Faster, Stronger" או בעברית: חזק יותר, טוב יותר ומהר יותר. מאסק בעצמו ענה לגולש בנושא: "אני מקווה שלטיול שלך היה סוף מספק".

Hope your trip has a happy ending! — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

עוד בחדשות הגרוק השבוע - הממשל האמריקאי הודיע על חוזה חדש שמעניק לחברה של מאסק, xAI, עד 200 מיליון דולר לצורך מודרניזציה של מחלקת ההגנה של ארצות הברית. xAI היא אחת מכמה חברות בינה מלאכותית מובילות שזכו במכרז, לצד אנת'רופיק, גוגל, ו-OpenAI. אך תזמון ההודעה מעורר ביקורת, במיוחד לאור התדמית הבעייתית של גרוק לאחר התקלה החמורה של שבוע שעבר, שגררה ביקורת מצד הקונגרס ותגובות ציבוריות סוערות.

השימוש בטכנולוגיה, ובפרט בבינה מלאכותית, בתחומי ביטחון כבר היה נושא שנוי במחלוקת, גם בתוך תעשיית ההייטק. מעורבותו הקודמת של מאסק בקיצוץ חוזים ממשלתיים במסגרת תפקידו ב־DOGE (מחלקת ייעול הממשל הפדרלי) עדיין מעוררת שאלות על ניגודי עניינים - אם כי יחסיו עם הנשיא דונלד טראמפ התדרדרו לאחרונה, וממשלו של טראמפ טען שמאסק יימנע מניגודי עניינים פוטנציאליים כל עוד הוא ב־DOGE.

דונלד טראמפ ואילון מאסק | צילום: AP

בהודעת החוזה שפורסמה על ידי משרד הבינה המלאכותית והדיגיטל הראשי של הפנטגון (CDAO), לא נמסרו פרטים רבים, אך נאמר שההסכמים יסייעו בפיתוח תהליכי עבודה מבוססי AI למשימות מגוונות. במקביל, xAI הכריזה על יוזמה בשם "Grok for Government", שתספק מוצרים מתקדמים של בינה מלאכותית לממשל האמריקאי. בנוסף לחוזה עם משרד ההגנה, xAI טוענת שכעת גם סוכנויות ממשלתיות אחרות יוכלו לרכוש את הכלים שלה. החברה מתכננת לפתח מוצרים חדשים ללקוחות ממשלתיים, כולל מודלים מותאמים לביטחון לאומי, שימושים רפואיים ומדעיים, ומודלים שניתן להפעיל גם בסביבות מסווגות.

במקביל, טראמפ צפוי להכריז היום על השקעות של 70 מיליארד דולר בבינה מלאכותית ותחום האנרגיה, כך לפי גורם רשמי בבית הלבן ואדם המכיר את היוזמות. ההשקעות מגיעות ממגוון תעשיות הכוללות הקמת מרכזי נתונים חדשים ושדרוגים והרחבות של רשת החשמל, לדברי הגורם הרשמי בבית הלבן.