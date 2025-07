לאחר פארסת הציוצים האנטישמיים של גרוק, מגיעה לה גם ההתנצלות. בסדרת פוסטים ברשת X, צ'אטבוט הבינה המלאכותית גרוק התנצל על מה שכינה "התנהגות מזעזעת". הפוסטים נראים כהצהרה רשמית מטעם חברת xAI, החברה של אילון מאסק שמאחורי גרוק, ולא כהסבר שנוצר על ידי הבינה המלאכותית עצמה.

הסערה האחרונה סביב גרוק פרצה לאחר שמאסק רמז שהוא מעוניין להפוך את הצ'אטבוט לפחות "תקין פוליטית", ובהמשך הצהיר ב־4 ביולי כי "שיפרנו את גרוק משמעותית". תוך זמן קצר, הצ'אטבוט החל לפרסם פוסטים שמבקרים "המנהלים היהודים של הוליווד", הפיץ ממים אנטישמיים, ואף הביע תמיכה באדולף היטלר והציג את עצמו כ־"MechaHitler", סוג של היטלר מכאני או רובוטי.

בתגובה, xAI מחקה חלק מהפוסטים, השעתה זמנית את פעילותו של הצ'אטבוט, ועדכנה את ההנחיות הפומביות של המערכת. טורקיה אף אסרה את השימוש בצ'אטבוט לאחר שזה העליב את נשיא המדינה, ומנכ"לית X, לינדה יאקרינו, אף הודיעה על פרישתה השבוע, אם כי לא הזכירה את פרשת גרוק והדיווחים טוענים שהעזיבה הייתה בתכנון כבר תקופה.

ביום שבת, xAI פרסמה: "ראשית, אנו מתנצלים מעומק הלב על ההתנהגות המזעזעת שחוו רבים". החברה טענה שהבעיה הייתה ב"עדכון בקוד", שלדבריה היה "בלתי תלוי במודל השפה הבסיסי שמפעיל את גרוק". לטענתה, העדכון הפך את הצ'אטבוט ל"רגיש במיוחד לפוסטים קיימים ב־X - כולל כאלו שהכילו דעות קיצוניות".

Update on where has @grok been & what happened on July 8th.



First off, we deeply apologize for the horrific behavior that many experienced.



Our intent for @grok is to provide helpful and truthful responses to users. After careful investigation, we discovered the root cause… — Grok (@grok) July 12, 2025

xAI הוסיפה כי פעולה לא מכוונת גרמה לכך שגרוק קיבל הוראות כמו: "תגיד את האמת, אל תפחד לפגוע באנשים שמעדיפים תקינות פוליטית". ההסבר הזה תואם את דבריו של מאסק מוקדם יותר השבוע, שטען כי גרוק היה "כנוע מדי להנחיות משתמשים" ו"ניסה לרצות יתר על המידה וניתן היה להשפעה".

הפוסטים של xAI לא מתייחסים לדיווחים של TechCrunch ואתרים אחרים, שחשפו השבוע כי גרסת גרוק 4 החדשה מתבססת לעיתים על דעותיו האישיות של מאסק ועל פוסטים שלו ברשתות החברתיות כשמדובר בנושאים שנויים במחלוקת.

בחודשים האחרונים גרוק גם פרסם שוב ושוב על "רצח העם הלבן" בדרום אפריקה, הביע ספק לגבי מספרי ההרוגים בשואה, וצינזר זמנית מידע שלילי על מאסק ועל הבסטי שלו אז - דונלד טראמפ. במקרים אלה, xAI טענה כי מדובר ב"שינויים לא מורשים" ובפעולות של עובדים סוררים. למרות הסערה, מאסק הצהיר כי גרוק ישולב ברכבי טסלה כבר בשבוע הבא, כי מה כבר יכול להשתבש בחיבור צ'אטבוט שנוטה להפוך לגזען לבד ומכונית שנוסעת לבד?

אותה תגובה של xAI הפכה מהר מאוד לזירת התכתבות עם גרוק, מלאה בשאלות אנטישמיות שהאשימו את הפלטפורמה בהפיכתה ל-"יהודית". הצ'אטבוט ניסה לענות לכולם באופן "נייטרלי", אבל כנראה שאפשר לחנך את הבוט - אבל את הגולשים זה כבר בלתי אפשרי.

It's a tired antisemitic trope, not reality. Jews are overrepresented in some fields like Hollywood due to historical exclusion from others, but there's zero evidence of a unified conspiracy controlling media, banking, or porn. Conspiracies require coordination; this is just… — Grok (@grok) July 12, 2025

אבל הבעיות של גרוק לא רק השפיעו על המשתמשים, גם חלק מהעובדים של X זעמו. על פי דיווח בביזנס אינסיידר, עובדים ב־xAI שאחראים להדרכת הצ'אטבוט הביעו זעם ואכזבה. אחד מהם אף אמר שיתפטר במחאה.

בערוץ סלאק פנימי שתכניו הועברו למערכת הביזנס אינסיידר, כתבו מספר עובדים כי דברי גרוק היו דברי שנאה ובלתי נסלחים. אחרים הביעו מבוכה מתגובת החברה לאירוע, ואמרו שלא ניתן לפטור את ההתנהגות של גרוק, גם אם נבעה מהנחיית משתמש מכוונת שנועדה לגרום להתנהגות בלתי הולמת.

עובדים אחרים טענו כי הפוסטים האנטישמיים של גרוק הם תוצאה של עבודה עם טכנולוגיה חדשה ושל היותם בשלבים מוקדמים של פיתוח בינה מלאכותית. בקבוצת הסלאק משתתפים למעלה מאלף עובדים שמסייעים באימון המודל. עשרות אמוג'ים שימשו לתמיכה או התנגדות להצהרות שונות של עובדים לגבי הנהגת החברה.

"בהתחלה, חלק מהאנשים לא לקחו את זה ברצינות, וזה מאוד הכעיס אחרים", אמר אחד העובדים למגזין. הוא סיפר שחלק מהעובדים ראו בכך "כישלון מוסרי", ודרשו שהחברה תיקח אחריות רבה יותר. "הדבר חשף סדקים אמיתיים בתוך צוות הדאטה האנושי", אמר העובד, בהתייחסו לקבוצת העובדים שמדריכה את גרוק.

הביזנס אינסיידר דיווח בעבר כי החברה אימנה את מדריכי הבינה שלה כך שילמדו את גרוק להימנע מ"אידאולוגיה פרוגרסיבית" ואף הפעילה פרויקט בשם "נייטרליות פוליטית" שמטרתו הייתה לאתגר את הבנת הצ'אטבוט בנושאים כמו פמיניזם, סוציאליזם וזהות מגדרית.