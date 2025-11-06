מיקרוסופט מאפשרת לעובדיה דרך להעלות חששות בנוגע לשימושים בטכנולוגיה שלה, זאת לאחר הסערה בקרב עובדי החברה ומחוצה לה בנוגע לשימוש של ישראל בשירותי הענן וה-AI של מיקרוסופט.

פורטל פנימי עבור למעלה מ-200,000 עובדי מיקרוסופט כולל כעת אפשרות לבקש "בדיקת טכנולוגיה מהימנה" ("Trusted Technology Review"), כך כתב נשיא החברה, בראד סמית', בתזכיר פנימי שנחשף ביום רביעי במסמכי רשות ניירות הערך. הפורטל נועד לאפשר לעובדים להביע חששות, גם באופן אנונימי, לגבי האופן שבו מיקרוסופט בונה ומשתמשת בטכנולוגיה, אמר סמית'.

המהלך מגיע שבועות ספורים לאחר שמיקרוסופט הפסיקה לספק שירותים מסוימים ליחידת המודיעין 8200. באוגוסט עיתון הגרדיאן בשיתוף עם המגזין הישראלי-פלסטיני "+972" והאתר הישראלי "שיחה מקומית" דיווח כי 8200 בנתה מערכת בענן Azure של מיקרוסופט לניטור שיחות טלפון של פלסטינים כחלק מהמלחמה בעזה, מה שהוביל את מיקרוסופט לחקור את טענות העיתון. עובדים בחברה מחו על קשריה של מיקרוסופט עם ישראל, והובילו פעולות מחאה ואף השתלטות על משרדי הנשיא, מה שהוביל לפיטורים של עובדים.

ההפגנות נגד מיקרוסופט ונשיא החברה בראד סמית'

העסקים של מיקרוסופט נמצאים בתקופה מוצלחת, ומנייתה הגיעה לשיא בשבוע שעבר, כאשר OpenAI וחברות נוספות הגבירו את התלות שלהן בשירותי Azure לצורך הפעלת מודלי בינה מלאכותית. למרות זאת, החברה חוותה לחץ פנימי עקב גלי פיטורים, דרישות לחזרה למשרדים ומחלוקות סביב ההתקשרויות של מיקרוסופט עם ישראל. דיווח תקשורתי ביולי אף תיאר את התלות של משרד ההגנה האמריקאי במהנדסים של מיקרוסופט הנמצאים בסין.