עולם ה-AI מתקדם כל כך מהר, שייתכן שעד שנסיים לכתוב את הכתבה הזאת יהיו חדשות נוספות, אז בינתיים ריכזנו לכם כמה מהחדשות הכי מסעירות - מהשעות האחרונות.

מכה לגוגל

OpenAI, מי שנחשבת למובילה בתחום הבינה המלאכותית, קרובה להשקת דפדפן אינטרנט חדש מבוסס בינה מלאכותית, שעשוי לאתגר את כרום - כך אמרו לרויטרס שלושה מקורות שמכירים את הנושא. לפי המקורות, השקת הדפדפן צפויה בשבועות הקרובים, והוא נועד לשנות באופן מהותי את הדרך שבה משתמשים גולשים באינטרנט בעזרת בינה מלאכותית. מהלך כזה יאפשר ל-OpenAI גישה ישירה יותר למרכיב מרכזי בהצלחתה של גוגל: הנתונים שלנו.

אם חצי מיליארד המשתמשים השבועיים של ChatGPT יאמצו את הדפדפן החדש, הוא עלול להפעיל לחץ על מרכיב מפתח במודל הרווח של גוגל - פרסום מבוסס מידע. כרום מהווה עמוד תווך בעסקי הפרסום של גוגל, שמניבים כמעט 75% מהכנסותיה, מכיוון שהוא מספק מידע שמסייע לה למקד פרסומות באופן רווחי יותר, וגם מנתב כברירת מחדל תעבורת חיפוש למנוע של גוגל.

OpenAI is stepping up its challenge to Google. The ChatGPT maker will launch its own web browser in the coming weeks, sources familiar with the matter told Reuters https://t.co/bpykCYWuBZ pic.twitter.com/Gv2MosxALC — Reuters Business (@ReutersBiz) July 10, 2025

שני מקורות ציינו כי הדפדפן החדש של OpenAI יכלול ממשק דמוי ChatGPT שבו ייעשו חלק מהאינטראקציות עם המשתמש, במקום להפנות אותו ישירות לאתרים. הדפדפן מהווה חלק מאסטרטגיה רחבה יותר של OpenAI לשלב את שירותיה בחיי היום-יום של המשתמשים, הן פרטיים והן מקצועיים, לפי אחד המקורות. הדפדפן יאפשר ל-OpenAI לשלב את מוצרי "סוכני הבינה" שלה, כמו Operator, ישירות בחוויית הגלישה, כך שיוכל לבצע פעולות בשם המשתמש, לדוגמה הזמנת מקומות או מילוי טפסים באתרי אינטרנט.

OpenAI סירבה להגיב לידיעה, והמקורות ביקשו להישאר בעילום שם מכיוון שאינם מוסמכים לדבר בפומבי.

עוד דפדפן בדרך

OpenAI תיאלץ להתמודד עם המונופול בשוק: גוגל כרום, שמחזיק ביותר משני שלישים מנתח שוק הדפדפנים העולמי ומשמש מעל 3 מיליארד איש, לפי חברת StatCounter. ספארי של אפל נמצא הרחק מאחור עם נתח של 16% בלבד. בחודש שעבר דיווחה OpenAI שיש לה 3 מיליון משתמשים עסקיים משלמים ל-ChatGPT.

אבל השבוע גם חברת Perplexity, שמפעילה מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית, השיקה השבוע דפדפן AI בשם Comet, המסוגל לבצע פעולות עבור המשתמש. גם סטארטאפים כמו The Browser Company ו-Brave כבר הציגו דפדפנים מבוססי בינה מלאכותית שמסכמים מידע מהאינטרנט.

מזמן לא דיברנו על מאסק

אילון מאסק רגיל להיות בכותרות, אבל הפעם זאת דווקא מסיבה יחסית חיובית. חברת הבינה המלאכותית שלו xAI, השיקה הבוקר את דגמי ה-AI החדש שלה, Grok 4 ו-Grok 4 Heavy - גרסה מתקדמת יותר, שמבוססת על מודל מרובה-סוכנים לביצועים משופרים.

יחד עם המודלים החדשים, xAI השיקה את תוכנית המנוי היקרה ביותר שלה עד כה: SuperGrok Heavy, במחיר שווה לכל כיס של 300 דולר לחודש! המנויים יקבלו גישה מוקדמת ל-Grok 4 Heavy וגם לתכונות חדשות לפני כולם. מדובר בתוכנית דומה למנויים פרימיום של OpenAI, גוגל ו-Anthropic - אך xAI כעת מציעה את המנוי היקר ביותר בשוק הבינה המלאכותית. החברה גם הודיעה שמנויי SuperGrok Heavy ייהנו מגישה מוקדמת למוצרים נוספים שמתוכננים לצאת בחודשים הקרובים: מודל בינה ייעודי לקוד שצפוי לצאת באוגוסט, מודל סוכן מולטי-מודלי שצפוי לצאת בספטמבר ומודל ליצירת וידאו שצפוי להגיע באוקטובר.

גרוק הוא המענה של xAI למודלים כמו ChatGPT של OpenAI וג'מיני של גוגל, ויכול לנתח תמונות ולענות על שאלות. בחודשים האחרונים Grok השתלב עמוק יותר ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), שנרכשה לאחרונה על ידי xAI. עם זאת, החשיפה הרחבה הזו גם גרמה שכל בעיה קטנה בו תתגלה מהר ותיחשף למיליוני גולשים.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

הציפיות מ-Grok 4 גבוהות מאוד, והוא צפוי להתחרות ב-GPT-5 של OpenAI, שאמור לצאת בהמשך הקיץ. "כשזה נוגע לשאלות אקדמיות, Grok 4 טוב יותר מרמת דוקטורט בכל תחום - ללא יוצא מן הכלל", הבטיח מאסק במהלך השידור החי. "לפעמים חסר לו היגיון בריא, והוא עדיין לא המציא טכנולוגיה חדשה או גילה פיזיקה חדשה - אבל זה רק עניין של זמן".

השקת Grok 4 הגיעה בעיצומה של אחד מהשבועות הסוערים לחברות של מאסק. מוקדם יותר באותו היום, לינדה יאקרינו התפטרה מתפקידה כמנכ"לית X לאחר כשנתיים בתפקיד. העזיבה של יאקרינו מגיעה ימים ספורים לאחר שחשבון X האוטומטי של Grok הגיב למשתמשים בתגובות אנטישמיות, שכללו ביקורת על "מנהלים יהודים בהוליווד" ושבחים להיטלר. xAI נאלצה להגביל זמנית את החשבון ולמחוק את ההודעות הפוגעניות. בעקבות האירוע, נראה ש-xAI הסירה מהמערכת של גרוק חלק חדש שהוסף לאחרונה להוראות ההפעלה של הצ’אטבוט - חלק שהנחה אותו לא להימנע מהתבטאויות "לא תקינות פוליטית".