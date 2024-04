נשיא ברזיל לולה, שידוע בביקורת הקשה שהוא מטיח על ישראל מאז החלה המלחמה בעזה, טעה באופן מביך בוועידה למען ילדים ונוער שנערכה השבוע בברזיל. במהלך דבריו אמר הנשיא כי 12 מיליון ו-300 אלף ילדים בעזה נהרגו, בזמן שההערכה היא שכל אוכלוסיית רצועת עזה מונה כ-2 מיליון איש.

לולה קרא להרים ידיים לזכר הילדים שנהרגו מקורונה ובעזה. "לילדים, לכמעט 40,000 שמתו מקורונה ולילדים שמתים בברזיל מתת תזונה", אמר. "אבל מעל הכול, זוהי מחווה לכמעט 12 מיליון ו-300 אלף הילדים שמתו ברצועת עזה, בישראל".

בתגובה על הטעות, שר החוץ ישראל כ"ץ עקץ את נשיא ברזיל בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו. "זה חייב להיות חוק שכל מי ששואף להיות נשיא צריך ללמוד לספור", כתב כ"ץ באנגלית.

There should be a law that every person who wishes to become president must learn to count.@LulaOficial pic.twitter.com/evra1BDEJH