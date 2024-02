נשיא ברזיל לולה דה סילבה השתלח היום (ראשון) בישראל בכינוס האיחוד האפריקני שבאדיס אבבה. לדבריו של דה סילבה, "מה שקורה ברצועת עזה כרגע עם האוכלוסייה הפלסטינית לא זהה לאף רגע היסטורי אחר, למען האמת - זה קרה כשהיטלר החליט לרצוח את היהודים".

ראש הממשלה נתניהו תקף: "הדברים של נשיא ברזיל מבישים וחמורים. מדובר בזילות השואה ובניסיון לפגוע בעם היהודי ובזכותה של ישראל להגן עצמה. ההשוואה בין ישראל לשואת הנאצים ולהיטלר היא חציית קו אדום. ישראל נלחמת למען הגנתה והבטחת עתידה עד לניצחון המוחלט והיא עושה זאת תוך שמירה על הדין הבין-לאומי".

נתניהו ושר החוץ ישראל כ"ץ החליטו לזמן את שגריר ברזיל בישראל לנזיפה. כ"ץ מסר: "הדברים של נשיא ברזיל מבישים וחמורים. אף אחד לא יפגע בזכותה של ישראל להגן על עצמה".

לפני שלושה ימים נפגש דה סילבה עם נשיא מצרים א-סיסי. לאחר הפגישה אמר הנשיא הברזילאי כי "להתנהגותה של ישראל אין הסבר - באמתלה של לחימה בחמאס, היא הורגת נשים וילדים". מאוחר יותר, בשיחה עם הליגה הערבית, אמר כי ברזיל גינתה את הטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, אך הוסיף כי תגובתה של ישראל הייתה "בלתי פרופורציונלית וחסרת אבחנה".

NEW - Brazilian leftist leader Lula da Silva compares Israel's actions in Gaza to Adolf Hitler's campaign to exterminate Jews.pic.twitter.com/N7E10qXbsB