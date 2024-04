במשך כמעט 14 שנים פורום בשם Memegen שימש כמטבחון וירטואלי לעובדי גוגל, שם הם היו מנהלים את "שיחות הברזייה" שלהם. זה היה מקום לעובדים לכתוב בו ביקורת בוטה על הבוסים שלהם, לחלוק הומור שחור על קיצוצים בעבודה ועוד, אבל בכירי גוגל החליטו לעשות בו שינויים גדולים לאחר שעובדים הפכו אותו למקום לדיון בנושא המלחמה בעזה. כעת החברה מנסה כעת להוריד את הלהבות באותו פורום פנימי, כך על פי מסמכים שנבדקו על ידי הניו יורק טיימס.

אחד מהשינויים המשמעותיים ביותר ב-Memegen יהיה הסרת האגודל הווירטואלי למטה (או הדיסלייק). שינוי נוסף יהיה הסרת מדד המאפשר לעובדים לראות עד כמה הפכו הממים של עובדים אחרים לפופולריים. גוגל אמרה שהיא מבצעת את השינויים, שייכנסו לתוקף מאוחר יותר השנה, בהתבסס על משוב של עובדים שהודו שהצבעות אגודל למטה (דיסלייק) גורמות לעובדים להרגיש רע, והמדדים גרמו ללוח ההודעות להרגיש תחרותי מדי. מנגד, עובדים אחרים אמרו שהם חוששים שהשינויים יצנזרו את הביטוי החופשי שלהם ויהפכו את Memegen מכלי לפורקן של רגשות העובדים ללוח הודעות משעמם של החברה.

הדיון בלוח ההודעות של גוגל משקף את המתח המתמשך בין העובדים הדעתניים של גוגל למנהלים שמנסים לרסן את התרבות הארגונית, החופשית מדי לפעמים של החברה. יותר מ-4,000 עובדים אהבו פוסט שסיכם לאחרונה מדוע הם כל כך מגינים על הפורום: "חמש הדקות שאני מבלה ב-Memegen לפני תחילת העבודה שלי הן השעתיים הטובות ביותר ביום שלי".

Following internal strife over the Gaza conflict, Google takes action to ease tensions by adjusting Memegen, its internal message board, include removing "thumbs down" reactions and post metrics, aiming to foster a more positive and inclusive workplace culture. #Google #Memegen pic.twitter.com/QMrsiTwK0a — PUPUWEB Blog (@cheinyeanlim) April 9, 2024

הלוח היה היסטורית המקום של עובדי גוגל לצחוק על הבוסים שלהם או להגיב על מדיניות כזו או אחרת שהוצגה בפניהם ושימשה בעיקר לנושאים פנים משרדיים, אך לאחרונה נראה שעובדי גוגל, כמו רבים אחרים בתעשיית ההייטק, מתעסקים יותר בפוליטיקה ובפרט במלחמה של ישראל בעזה מאשר בתרבות הארגונית.

כאמור, המלחמה תופסת מקום נרחב בשיא בקרב עובדי גוגל, ולא רק בפורום המדובר. בעקבות הפרויקט הממשלתי של ענקית הטכנולוגיה עם ישראל - "נימבוס" - עובדים שונים החלו למחות בנושא. כזכור, אחד מעובדי החברה התפרץ לנאומו של ברק רגב, מנכ"ל גוגל ישראל בכנס Mind The Tech של כלכליסט ופוטר בעקבות זאת. כעת מגזין טיים מדווח שאותו עובד ממש לא לבד. אדי האטפלד, העובד שהחליט להפריע לרגב, הוא חלק מתנועה הולכת וגדלה בתוך גוגל שקוראת לחברה לבטל את הפרויקט שנערך במשותף עם אמזון. לקבוצת המחאה, הנקראת No Tech for Apartheid, יש כעת כ-40 עובדים המעורבים באופן הדוק בהתארגנות, ויש עוד מאות עובדים לטענתם שמסכימים עם מטרותיהם (לשם השוואה גוגל מעסיקה כ-180 אלף עובדים, ויותר מ-2,000 מהם עובדים בישראל).

הטיימס שוחח עם חמישה עובדים בהווה וחמישה עובדים לשעבר של גוגל, שרבים מהם תיארו תחושת כעס גוברת על האפשרות שגוגל תסייע לישראל במלחמה בעזה. שניים מעובדי גוגל לשעבר אמרו שהם התפטרו מהחברה בחודש האחרון במחאה נגד פרויקט נימבוס.

חברי No Tech for Apartheid רואים בפיטוריו של האטפלד ניסיון להשתיק איום הולך וגובר על עסקיה. "אני חושב שגוגל פיטרה אותי כי הם ראו כמה הארגון שלנו מושך עובדים", אמר האטפלד לניו יורק טיימס. "אני חושב שהם רצו לגרום לסוג של אפקט הפחדה בכך שפיטרו אותי, לעשות ממני דוגמה".

שלושה ימים אחרי שהתפרץ בוועידה, האטפילד נקרא לפגישה עם מנהל גוגל ונציג משאבי אנוש, שם נאמר לו שהוא פגע בתדמית הציבורית של החברה ולכן הוא יפוטר במיידי. "העובד שיבש הרצאה של עמית לעבודה שהציג מצגת - הפריע לאירוע רשמי בחסות החברה", אמר דובר גוגל בהצהרה. "התנהגות זו אינה תקינה, ללא קשר לנושא, והעובד פוטר בשל הפרת המדיניות שלנו".

לראות את פיטורי האטפילד רק אישר סופית לעובדת ווידאנה עבד אל חאלק שעליה להתפטר גם מהחברה. ב-25 במרץ היא שלחה אימייל לראשי החברה, כולל המנכ"ל סונדאר פיצ'אי, שהודיעה על החלטתה לפרוש במחאה על פרויקט נימבוס. "אף אחד לא הגיע לגוגל כדי לעבוד על טכנולוגיה צבאית התקפית", כתבה העובדת לשעבר וציינה כי יותר מ-13,000 ילדים נהרגו בהתקפות ישראליות על עזה מאז תחילת המלחמה (או לפחות לפי הנתונים משרד הבריאות בעזה שמנוהל ע"י החמאס), ואת שאר הטענות המוכרות נגד ישראל. "בעזרת נימבוס, הארגון שלכם מספק טכנולוגיית בינה מלאכותית בענן לממשלה הזו ובכך תורם לזוועות האלה", נכתב באימייל.

עובדים אחרים טוענים כי מערכת היחסים של גוגל עם ישראל סותרת את "עקרונות הבינה המלאכותית" של החברה, הקובעת שהחברה לא תמשיך לעסוק ביישומים של בינה מלאכותית שעלולים לגרום ל"נזק כולל", לתרום ל"נשק או לטכנולוגיות אחרות" שמטרתן היא לגרום לנזק, או לבנות טכנולוגיות "שמטרתן נוגדת עקרונות מקובלים של המשפט הבינלאומי וזכויות האדם". "אם אתה מספק טכנולוגיית בינה מלאכותית בענן לממשלה שאתה יודע שהיא מבצעת רצח עם, ואתה יודע שהיא משתמשת לרעה בטכנולוגיה הזו כדי לפגוע באזרחים חפים מפשע, אז אתה רחוק מלהיות ניטרלי", אומרת חאלק, "אם כבר, אתה עכשיו שותף".

עובדי גוגל בהווה ובעבר אומרים גם שהם חוששים להביע את דעתם נגד פרויקט נימבוס או לתמוך בפלסטינים, בשל מה שחלקם תיארו כחשש מנקמה. "אני מכיר מאות אנשים שמתנגדים למה שקורה, אבל יש להם חשש לאבד את מקום עבודתם", הוסיפה חאלק. הפיטורים של האטפילד, אומרת חאלק, היו "נקמה ישירה וברורה. זה היה מסר מגוגל שאסור לנו לדבר על זה". דובר גוגל הכחיש שפיטורי החברה את האטפילד היה מעשה תגמול.

משרדי גוגל בתל אביב | צילום: רויטרס

"מה שאדי עשה, אני חושב שגוגל רוצה שנחשוב שזה היה מעשה בודד, אבל זה ממש לא נכון", אומר ווסטריק, מהנדס תוכנה בגוגל. "הדברים שאדי ביטא משותפים מאוד בחברה. לאנשים נמאס שהעבודה שלהם שמשמשת לאפרטהייד". "אנחנו לא הולכים לעצור", אומרת זלדה מונטס, מהנדסת תוכנה ביוטיוב, מ-No Tech for Apartheid. "אני יכולה לומר בוודאות שזה לא משהו שפשוט הולך לגווע. זה רק הולך להתחזק".