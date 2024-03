חברות הטכנולוגיה ממשיכות לגלות אפס סובלנות כלפי עובדים שמתבטאים נגד ישראל, לפחות באופן פומבי. למרות ששמענו על לא מעט עובדים שכותבים בסלאק נגד המדינה ואפילו מעירים הערות אנטישמיות, עובדים שמחליטים למחות באופן אקטיבי נגד ישראל בכנסים בינלאומיים מפוטרים. זה מה שקרה לעובד גוגל שהתפרץ באמצע כנס של החברה והפריע לנאומו של ברק רגב, מנכ"ל גוגל בישראל, שנאם בכנס בניו יורק ביום שני שעבר.

העובד, מהנדס בפלטפורמת הענן של גוגל, צעק באמצע הנאום של רגב כי הוא "מסרב לבנות טכנולוגיה המניעה רצח עם ואפרטהייד". על פי האתר CNBC, אותו עובד פוטר ע"י ענקית הטכנולוגיה.

#ProjectPalestine #Occupation #OccupationMustEnd #HospitalBombing #Apartheid #FreePalestine #PalestineWillBeFree #SavePalestine #Palestine #Palestinians #FreePalestine #EndTheOccupation #GazaUnderAttack #SolidarityWithPalestine #StopTheGenocide #PalestinianRights #JusticeForPalestine #SaveGaza #OccupationMustEnd #StandWithGaza #BoycottIsrael #HumanRightsForPalestine #DefendPalestine #PalestineDeservesPeace #VoiceForPalestine #NoMoreSilence #PalestineActivism #FreedomForPalestine #ResistOccupation ♬ original sound - Project Palestine @projectpalestine75 “I’m a Google software engineer and I refuse to build technology that powers genocide.” Pro-Palestine Google Cloud engineer disrupts Barak Regev, the managing director of Google Israeli Occupation, while he was speaking at an Israeli Occupation tech industry conference “MindTheTech” in New York, USA. The Pro-Palestine Google Cloud engineer was booed by his peers and kicked out of the conference by security for speaking up for innocent civilians and speaking up against an apartheid state. #Palestine

בשיחה אנונימית, אותו עובד אמר לאתר Hell Gate: "אני לא רואה שום דרך להמשיך את עבודתי בלי לעשות את זה. אני מחשיב את זה כחלק מעבודת ההנדסה שלי, ואני מקווה שמהנדסים אחרים רואים אותי עושה את זה. אני מקווה שזה יעודד גם אותם".

"לא לענן לאפרטהייד", צעק העובד בזמן שסולק מהכנס, ואנשים בקהל שרקו וצעקו לו "בוז". לאחר מכן אמר רגב לקהל: "חלק מהפריבילגיה לעבוד בחברה שמייצגת ערכים דמוקרטיים היא לתת את הבמה לדעות שונות".

דובר גוגל אמר ל-CNBC שהעובד פוטר בגלל "הפרעה לאירוע רשמי בחסות החברה. התנהגות זו אינה תקינה, ללא קשר לנושא, והעובד פוטר בשל הפרת המדיניות שלנו". הדובר לא ציין איזו מדיניות הופרו.

בסרטון נוסף נראית גם אישה שזוהתה ע"י כתבת Hell Gate בתור "אילנה", אקטיביסטית בקבוצות יהודיות אנטי ציוניות, הפריעה גם היא לכנס וצעקה לשחרור פלסטין רגע לפני שנדחפה לרצפה וסולקה גם היא מהכנס. לא ברור האם אותה אישה היא עובדת של גוגל, או שהיא הגיעה לכנס כחלק מהמחאה שהייתה סביבו.

When a second person interrupted Google Israel managing director Regev at MindTheTech, he ended his remarks early. pic.twitter.com/hH142SRhcZ — Caroline Haskins (@car0linehaskins) March 4, 2024

אותה קבוצה של יהודים נגד ישראל, שנקראת Jewish Voice for Peace NYC, הפגינה גם מחוץ לכנס עם שלטים שונים. הם פנו ישירות לראש עיריית ירושלים, משה לאון, שגם השתתף בכנס וצעקו לעברו: "אתה לא מדבר בשם יהודים. אתה לא תדבר בשם אלה מאיתנו שלא עומדים מאחורי רצח עם ודיכוי פלסטינים".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Jewish Voice for Peace NYC‎‏ (@‏‎jvpny‎‏)‎‏

לצד התקרית, בסוף השבוע דווח על כך שלוח הודעות פנימי של עובדי גוגל הוצף בהודעות של עובדים שמחו נגד החוזים הצבאיים של החברה עם ישראל. הפורום נסגר בגלל מה שדובר גוגל תיאר ל-CNBC כ"תוכן מפלג שמפריע למקום העבודה שלנו".

עוד לפני הכנס שבו התפרץ העובד - 600 עובדים חתמו על מכתב הקורא לגוגל לחזור בה מהחסות לאותו אירוע בשם Mind The Tech. "עמדו לצד עובדי גוגל ולקוחותיה שהושפעו קשות עקב אובדן החיים בעזה. אנחנו צריכים שגוגל תהיה טובה יותר", נכתב באותו מסמך.

המכתב ששלחו עובדי גוגל מאגד מספר קבוצות של עובדי טכנולוגיה המתנגדים לישראל. עם אלו נמנית קבוצה בשם "בלי טק באפרטהייד" וקבוצת עובדים של גוגל המתנגדת להשתתפות ענקית הטכנולוגיה במכרז הענן הממשלתי של ישראל. פרויקט הענן נועד לספק שירותים לגורמי ממשל בישראל - דבר שלטענת העובדים, הופך את גוגל לשותפה במלחמה בעזה.

גוגל היא כמובן לא החברה היחידה שנאלצת להתמודד עם עובדים שמוחים נגד ישראל. נטשה דאך, עובדת של אפל פוטרה לאחרונה, בעקבות פוסטים אנטישמיים שהעלתה באינסטגרם. גם אמזון, שאחד מעובדיה - סשה טרופנוב נחטף לעזה והחברה טרם התייחסה לכך פומבית, נתקלת בהודעות פנימיות ברשת הפנימית נגד ישראל.