בשבוע שעבר אילון מאסק חשף את גרוק 4, המודל החדש של כלי הבינה מלאכותית שלו. אבל לצד הביצועים המוצלחים שלו הוא הצליח לעורר לא מעט ביקורת, כאשר יממה לפני גרוק ירד מהפסים והחל להלל את היטלר ולתת תשובות אנטישמיות למשתמשים. היום הודיע המיליארדר כי חברת xAI שלו מפתחת אפליקציה חדשה בשם בייבי גרוק (Baby Grok), שמיועדת לתוכן ידידותי לילדים. ההכרזה באה לאחר השקת גרסת גרוק 4 של xAI, הכוללת יכולות מתקדמות רבות כמו שילוב קוד, פונקציות מולטי-מודליות, וצפויה לעסוק במשימות מורכבות כגון הנדסה ויצירת תוכן.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

"אני חושב שגרוק עשוי לגלות טכנולוגיות חדשות כבר בסוף השנה הזו. ואם לא - אז בוודאות בשנה הבאה. אני מצפה שהוא יגלה טכנולוגיות שימושיות ממש - לא יאוחר מהשנה הבאה, ואולי כבר בסופה של השנה הנוכחית", אמר מאסק בשידור חי בשבוע שעבר. "ייתכן שהוא יגלה גם פיזיקה חדשה בשנה הבאה. ותוך שנתיים - אני כמעט בטוח בכך. תנו לזה לחלחל", הוסיף.

לאחר הצגת גרוק 4, xAI חשפה דמויות בינה מלאכותית תלת-מימדיות ואינטראקטיביות, הזמינות רק למנויי SuperGrok באייפון, ובהן דמויות כמו אני (Ani), נערה גותית בסגנון אנימה, ובאד רודי (Bad Rudi), פנדה אדומה שמספקת אינטראקציה מותאמת אישית. בנוסף, מאסק השתעשע עם דמות גברית נוספת מתחום האנימה, אבל טרם שחרר אותה. החברה ספגה ביקורת על העיצוב המיני של Ani והטון הפלרטטני שלה, ובעיקר על כך שילדים עדיין יכולים לתקשר איתה ב"מצב ילדים".

Baby Grok. This is how the world ends. pic.twitter.com/f4zL0ebRPv — Noelle Cook (@noellecook_com) July 20, 2025

למרות שאין עדיין הרבה מידע על בייבי גרוק של מאסק, הגולשים ברשת שלו כבר מודאגים מהשימוש לילדים ב-AI, ובטח בכזה שאומן ע"י ציוצים ברשת X (טוויטר לשעבר), שמלאה בתכני שנאה מכל הסוגים. "בייבי גרוק, ככה הגיע סוף העולם", כתבה למשל המשתמשת נואל קוק.

נותר לראות כיצד האיש העשיר בעולם יבנה אפליקציה ייעודית לילדים שתעמוד גם בדרישות של אפל וגוגל, ששולטות בחנויות האפליקציות החשובות. למאסק יש חזון להפוך למוביל בתחום הבינה המלאכותית ופנייה לקהל של ילדים היא צעד לכיוון הזה. הורים, בעיקר הצעירים, משתמשים רבות ב-AI ומכירים את היתרונות שלה - אבל לא בטוח כמה כדאי שילדים ישתמשו בכלים כאלה.