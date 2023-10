אפל הכירה בתלונות משתמשים על כך שהאייפון 15 ו-15 פרו מתחממים יתר על המידה, כך מדווח מגזין פורבס. בניגוד לספקולציות, אפל טוענת שאין קשר לשינוי החומרה של הטלפון. פורבס ציין כי עדכון לאינסטגרם כבר יצא לאור עם גרסה 302, שפורסמה ב-27 בספטמבר, כדי לטפל בחלק מהבעיות.

בנוסף, בלומברג מציינים שדובר אפל, שנשאר בעילום שם, הזכיר במפורש את אינסטגרם, אובר והמשחק Asphalt 9 כדוגמאות לאפליקציות שעלולות לגרום למכשירים "להתחמם יותר מהרגיל".

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd — Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023

אפל גם אומרת שאין סיכון בטיחותי בבעיות החום, אלא שגורמים אחרים, כמו מתאמי מתח USB-C עם טעינה של יותר מ-20W ותהליכי רקע המתרחשים זמן קצר לאחר שחזור הטלפון, יכולים לגרום למכשיר להיות חם יותר ממה שהמשתמש הממוצע רגיל אליו.

החברה אמרה עוד לפורבס כי התיקון, שאמור להגיע עם iOS 17.1, לא יביא לפיחות בביצועים, שחלק מהמומחים, כמו אנליסט של אפל - מינג-צ'י קואו, טענו שיכול לקרות.

מספר משתמשים שכבר ניסו את המכשיר התלוננו על התחממות של המכשיר, חלק אפילו מדדו אותו בעזרת מדחום וגילו שבחלק מהמקומות הטמפרטורה הגיעה כמעט ל-50 מעלות. מהר מאוד הנושא הפך למדובר ב-X, טוויטר לשעבר, והעלו צילומים של מפת חום של המכשיר בזמן שהוא נמצא בהתחממות יתר.

This is insane. The iPhone 15 Pro can reach temperatures of up to 48 degrees. Apple fire dragon pic.twitter.com/VJUqPusPf7 — Revegnus (@Tech_Reve) September 19, 2023

בנוסף לבעיות החימום, אפל מתמודדת גם עם טענות על כך שהמכשיר נשבר בקלות רבה מידי. היוטיובר JerryRigEverything הצליח בעזרת לחיצה קלה על החלק האחורי של האייפון 15 פרו מקס לגרום לשבר רחב בגב המכשיר. ביום שישי המגזין Consumer Reports שחרר את בדיקות המעבדה שעשה למכשיר, לפי התוצאות האייפון הצליח לשרוד את כל מבחני הכיפוף. למרות זאת, אנחנו צופים שעוד יוצרי תוכן ינסו לשבור אייפונים רק בשביל להוכיח אחרת.

אפל ביצעה כמה שינויים עם מכשירי האייפון 15, כולל שבב ה-A17 Pro החדש והשימוש בטיטניום במבנה המסגרת שלו. השבב וה-GPU החדש, שלו יש שש ליבות, אמורים להיות אחת מנקודות החוזקה הגדולות של האייפון 15 פרו ו-15 פרו מקס מכיוון שהוא מאפשר למכשיר להריץ משחקים עתירי גרפיקה כמו Resident Evil Village, שעתיד להגיע מאוחר יותר השנה.