ברחבי העולם ישנם כבר לא מעט אנשים שהצליחו לשים את ידיהם על האייפון 15, מכשיר הדגל החדש של אפל שהושק לפני כשבועיים, אבל כבר הגיע לחנויות בארה"ב בשבוע שעבר, ובעוד שרוב הרשמים חיוביים - יש להם גם לא מעט ביקורת. לאחר שנטען שהמכשיר לא מחדש יותר מדי מסדרת האייפון 14, התגלו מספר בעיות ותקלות באייפון 15 שגרמו לרשת להנמיך ציפיות מהמכשיר החדש אף יותר.

כמובן שעדיין מדובר במכשיר שמכיל את מיטב החידושים שיש לאפל להציע, כולל חיבור USB-C, חיישן חדש למצלמה ואי דינמי בכל הדגמים, אבל אם אתם מתכוונים לרכוש את המכשיר בקרוב, כדאי לכם להיות מודעים לכל החסרונות שלו. אגב, רוב הבעיות הללו ניתנות לפתרון על ידי עדכוני תוכנה, ואפל כבר אותתה שהיא בדרך לפתור אותן בחודשים הקרובים.

מתחמם בקלות

אתר הטכנולוגיה האמריקאי Mashable פרסם לאחרונה שיותר ויותר משתמשי אייפון 15 מדווחים שהמכשיר מתחמם יתר על המידה. חלק מהמשתמשים טוענים שהמכשיר מתחמם כתוצאה ממשחקים שמכבידים על המעבד, וחלק טוענים שצילום וידיאו באיכות 4K גורם לתקלה. מספר משתמשים אף טענו שהאייפון 15 מתחמם כל כך, עד שכבר לא נעים להחזיק אותו בצמוד לאוזן במהלך שיחת טלפון. משתמש הטוויטר איאן זלבו, בעל מכשיר אייפון 15, טען שהדבר מתרחש גם בעת טעינה מהירה.

Jeeez my iPhone 15 Pro Max is almost too hot to touch while fast charging rn… — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 25, 2023

משתמשי אנדרואיד, מהצד השני של המתרס, השוו את התחממות האייפון החדש למכשירי הדגל של גוגל וסמסונג, והגיעו למסקנה חותכת שהוא מתחמם באופן משמעותי הרבה יותר. בעוד שיש כאלה הטוענים כי מקורה של בעיית ההתחממות המטרידה היא פשרה שעשתה אפל כשבחרה להשתמש בחומר מסוים שהביא להקטנת המשקל של המכשיר, אך מנגד גרמה לו להתחמם בקלות, רוב הסיכויים שעדכון תוכנה שיביא לשימוש חסכוני ויעיל יותר במעבד יביא לפתרון הבעיה, בתקווה שהוא לא יגרום למערכת להפוך לאיטית יותר.

נתקע במהלך סנכרון

מספר משתמשי אייפון 15 שניסו להעביר נתונים מהמכשיר הקודם שלהם, דיווחו על כך שהמכשיר נתקע בעת הסנכרון. למרבה המזל, באפל הזדרזו לעלות על התקלה ועדכון למערכת ההפעלה iOS שיצא ביום ההשקה פתר את הבעיה המטרידה. אם במקרה אתם רוכשים מכשיר אייפון 15 חדש, וודאו לפני שאתם מעבירים מידע מהמכשיר הקודם שהוא מעודכן לגרסה החדשה ביותר.

נתקע במהלך שימוש סביר

אחד מהחסרונות בכך שאפל משיקה אייפון חדש בסמוך להשקת ה-iOS17, כפי שהיא עושה כל שנה, היא שאפליקציות רבות טרם עודכנו במטרה להתאים לגרסה החדשה. כך, נוצר מצב שהאייפון 15, על אף המפרט המרשים שלו, נתקע, פועל לאט ואפילו כולל לא מעט באגים. כאמור, גם הבעיה הזו צפויה להיפתר בחודשים הקרובים - אך בטוויטר כבר צפים לא מעט סרטונים שמציגים את המכשיר נתקע בעת השימוש בו, סיטואציה מבאסת לכל הדעות.

ios on an iPhone 15 pro max: still sloppy and choppy as fuuuuuuuuuuuuu pic.twitter.com/MhgBIDuWgS — Chris Pirillo (@ChrisPirillo) September 23, 2023

נשבר בקלות

רק השבוע פרסם משתמש היוטיוב JerryRigEverything סרטון שבו הוא מתעלל, בלשון המעטה, באייפון 15 החדש שלו ומנסה להצית, לשרוט ולשבור את המכשיר מדגם פרו מקס. הממצאים מדאיגים: לחיצה חזקה על המכשיר גרמה לביקוע הזכוכית האחורית, ומעטה הטיטניום אף נשרט בקלות מסכין.

הבעיה הזו מטרידה בעיקר כי אף עדכון תוכנה לא צפוי לפתור אותה, וייתכן כי זהו המחיר שעל המשתמשים לשלם הפעם כדי לקבל מכשיר קל ואלגנטי יותר. עוד ייתכן שהקצוות המעוקלים באייפון 15 גורמים לו להיות רגיש יותר לנפילות, כפי שהדגימו מספר משתמשי טוויטר שניסו לבדוק את כושר העמידות שלו. נכון, סביר להניח שהמשתמש הממוצע לא יפעיל על המכשיר את הלחץ שהפעילו JerryRigEverything ומשתמשי הטוויטר המדוברים, אבל בהחלט יכול להיות שהאייפון 15 יצטרך לעמוד בפני מבחנים שונים ומשונים גם בשימוש סביר. מה שכן ניתן לעשות בנושא, זה להצטייד מבעוד מועד בכיסוי איכותי ומאסיבי.

Lol just a thumb press and 15 Pro Max is destroyed pic.twitter.com/AU3VA0Mf6M — Danish (@dan1shmemon) September 23, 2023

באותו נושא, מספר משתמשים ברשת העלו תאוריית קונספירציה שבאופן לא מפתיע אפל הוזילה משמעותית את תיקון הזכוכית האחורית של האייפון, האם החברה מצאה דרך נוספת להרוויח כסף על חשבון המשתמשים ובעצם פיתחה מעגל אכזר של תקלות?

♬ original sound - Dylan Page @dylan.page What is going on with the iPhone 15?! #crackgate

מתלכלך בקלות

מעטה הטיטניום של האייפון החדש לא רק גורם לו להיות רגיש יותר לנפילות ומכות, אלא גם לצבור לכלוך ואבק. משתמשים אחדים דיווחו שהאייפון מתלכלך בקלות ואפילו מקבל מראה מעט חלוד. האם מדובר רק בבעיה אסתטית, או כזו שעשויה לגרום לתקלות של ממש בתפקוד של המכשיר? טרם ברור.

Some iPhone 15 Pro units appear to have display misalignment, dirt on the camera lenses, scratches on the screen and signs of damage in various areas, there are reports of bubbles and discolored squares. This happens for units destined for the US, Chinese and EU markets pic.twitter.com/8Peh0zoaZs — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 23, 2023

כתב Mashable סטן שרודר אף דיווח כי גוף הטיטניום צובר לכלוך מטביעות האצבע שנוגעות בו, אך הדבר ניתן לניקוי באופן פשוט יחסית.