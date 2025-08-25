הציוץ הוויראלי של גילה גמליאל, הבדיחות - וההסבר

פדיחה? לא ממש. בעוד ציוץ שמעורר סערה, השרה גילה גמליאל העלתה תמונה של מסך טלפון המחייג לראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, וטענה כי דיברה איתו בנוגע להסכם שהכריח כביכול את בתי הכנסת בתל אביב לחתום עליו. הבעיה? לפי התמונה השיחה בוצעה שעתיים אחרי שהציוץ עלה. אז מה באמת קרה שם? זה ההסבר

לשרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה יש היסטוריה של ציוצים מעוררי עניין בטוויטר. הפעם, זה היה על נושא שכולם דיברו עליו השבוע - סערת תל אביב ובתי הכנסת.

נזכיר, עיריית תל אביב הודיעה השבוע לבתי הכנסת בשטחה שעליהם לחתום על הסכם לפיו ייתנו שירותי דת "ללא הבדלי מין או אמונה" - או שיפונו.

היום (שני) בשעה 17:24, העלתה ציוץ שמתייחס לנושא, בו מצולם טלפון המחייג לראש העיר חולדאי, ותיאור מלווה המסביר כי שוחחה איתו בנושא. הבעיה? במסך הטלפון ממנו מבוצעת השיחה, השעה היא 19:18 - שעתיים אחרי הציוץ.

קיימות גם "מוזרויות" נוספות בציוץ, כמו למשל העובדה שהשיחה רק מחויגת ואין בכלל הוכחה שהיא נענתה, או החיוג למספר ביתי - דבר שדי נדיר לעשות בימינו.

הציוץ עומד על כ-50 אלף חשיפות, ובאינטרנט כמו באינטרנט - אף אחד לא יכול להישאר אדיש, אבל לפני שלל הבדיחות שרצו בנושא נסביר שהפעם הצדק עם גמליאל. בשיחה עם mako מסבירה הדוברת של גמליאל כי השיחה עם ראש העיר נערכה אתמול בערב, ובגלל בלת"ם שלה (המידע שמור במערכת), הציוץ עלה רק היום. גם חולדאי מאשר שאכן התקיימה שיחה.

אבל עבור צייצנים עובדות לא ממש חשובות ומיד החלו התייחסויות, כמו למשל אנשים שהעלו צילומי מסך של שיחות שכביכול חויגו לאנשים מפורסמים כמו קיליאן אמבפה, מייקל ג'ורדן ואפילו סידני סוויני.

כמו למשל הציוץ הבא של כותב "ארץ נהדרת", דוד ליפשיץ:

או השיחה עם ה"אקסית":

סגן ראש עיריית תל אביב, אסף זמיר, העלה טייק משלו:

