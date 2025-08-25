משפחתו של נמרוד כהן פרסמה את תיעוד החטיפה מ-7 באוקטובר

ויקי כהן, אימו של נמרוד, אמרה הערב במסיבת עיתונאים במטה משפחות החטופים: "כל דקה, כל שנייה היא נצח. מה שאתם רואים בסרטון הוא הסיוט הכי גדול של כל אמא במדינת ישראל. הילד שלי חסר אונים, נגרר לגיהינום, ולי כאמא אין מה לעשות. הסרטון שמוצג לפניכם מחזיר אותי לטראומה של 7 באוקטובר - עד אז הייתי אמא רגילה לכולם. ברגע אחד נחשפתי לסרטון שחמאס העלו לרשתות ואני לא אותה אמא. הדם נוזל מהגוף, הנשימה נעשית כבדה. האם אזכה שוב לחבק את בני נמרוד?".

עוד הוסיפה: "בני נלחם על חייו בעומק האדמה, כשתחושת ההפקרות מלווה אותו כבר 689 ימים. אני פונה אליכם – היכנסו לנעליי, אמא שלא נושמת 689 לילות וימים. אני שומעת בראשי את צעקות בני, אין לכם זכות לסכל את העסקה שמונחת על השולחן. אין לכם זכות למנוע מהבן שלי לחזור. אני רוצה לסיים במסר לאזרחי ואזרחיות ישראל – אתם שיצאתם בהמוניכם, אנא עמדו לצידנו בפעולות הבאות. יחד נוודא שאף אחד לא מסכל עסקאות".