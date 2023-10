במהלך סוף השבוע, אפל האשימה מספר גורמים בדיווחים על התחממות יתר במכשירי האייפון 15 החדשים, והצביעה על בעיות עם אפליקציות ספציפיות כמו אינסטגרם ואובר ובאגים לא מוגדרים ב-iOS 17. אתמול (רביעי), החברה פרסמה עדכון תוכנה חדש עם טלאי תיקון האומר כי iOS 17.0.3 "מטפל בבעיה שעלולה לגרום לאייפון להפוך לחם מהצפוי".

בנוסף לתיקון בעיית החימום, אפל הוסיפו שני עדכוני אבטחה למערכות ב-iOS וב-iPadOS. אחד מהם הוא בעקבות אזהרה של הסוכנות לאבטחת סייבר ותשתיות בארה"ב לגבי באג בשם libvpx שאיפשר השתלטות מרחוק ותוקן גם באפליקציות של כרום ופיירפוקס.

Apple has released iOS 17.0.3 with fix for iPhone 15 Pro overheating issue pic.twitter.com/7lkyhb9IJ6 — Apple Hub (@theapplehub) October 4, 2023

היו כמה השערות שבעיות חומרה, אולי מהמעבד החזק יותר של האייפון 15 או רכיבי טיטניום, תרמו לחוויית האייפון החמה במיוחד, אבל ההצהרות של אפל לפורבס ולכלי תקשורת נוספים אחרים קישרו את הבעיה בעיקר לתוכנה, בנוסף לחימום שיכול לקרות עם מטענים מסוג USB-C לא מקוריים.

כזכור, הבעיה באייפון 15 התגלתה בעקבות גולשים שהתלוננו ברשתות החברתיות השונות על התחממות יתר של המכשירים, כאשר בחלק הטמפרטורה התקרבה אפילו ל-50 מעלות. גולשים שונים צייצו שבזמן שגלשו באינסטגרם המכשיר ממש שרף להם ביד, התיקון הזה אמור לפתור את הבעיה לפי אפל.

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd — Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023

אם אתם מברי המזל שכבר הספיקו לשים את ידם על אייפון 15, (למרות שרק ביום ראשון פורסמו המחירים של המכשירים) תוכלו לגשת אל ההגדרות > כללי > עדכון תוכנה, זאת במידה ואין לכם עדכונים אוטומטיים.