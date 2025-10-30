המילון האינטרנטי המוכר dictionary.com הכריז רשמית ביום שלישי האחרון (28.10) על מילת השנה שלו. והפעם, לא מדובר כלל במילה, אלא במספר.

בפרסום שהעלה במהלך השבוע, הודיע המילון האינטרנטי כי "מילת השנה" היא המספר "67" (Six Seven). הבחירה השנתית, לדברי האתר, משמשת כ"קפסולת זמן לשונית, המשקפת מגמות חברתיות ואירועים עולמיים שהגדירו את השנה". מדובר בבחירה יוצאת דופן מכיוון שכלל לא מדובר במילה, אך יתכן והבחירה המפתיעה נעשתה במטרה למשוך קהל צעיר להיכרות עם האתר.

למי שלא הכיר את הביטוי עד כה, לא פספסתם הרבה מלבד הסלנג החדש של דור האלפא שהפך לוויראלי בחודשים האחרונים בעיקר בטיקטוק. מקור המונח אינו לגמרי ברור, וצבר דומיננטיות חדשה לאחר שמורים והורים החלו לשמוע ילדים ובני נוער משתמשים בו במהלך השנה. חלקם תיארו אותו כדרך נוספת לומר "ככה-ככה" או "אולי זה ואולי זה", לפי ההגדרה באתר.

בDictionary.com הוסיפו כי המונח "67" הוא דוגמה קלאסית לסלנג מסוג "בריין רוט", או "ריקבון מוחי"- אותו המונח שמילון אוקספורד הגדירו בשנה שעברה כ"מונח השנה". מה שהם התכוונו לומר זה שהוא מכוון להיות חסר הגיון ונועד להיות חלק מהאבסורד. כלומר – אין לו משמעות ברורה אחת.

המקור של המונח "67", שאותו הוגים כ"סיקס סבן" (ולא "סיקסטי סבן" או "שישים ושבע"), הפך לסלע מחלוקת שלם ברשת. הטענה הרווחת היא שהביטוי מיוחס לשירו של הראפר סקרילה משנת 2024, בשם Doot Doot (67), בעוד שאחרים קישרו אותו לשחקן ה- NBA למלו בול, שגובהו 2.01 מטר, או לחילופין 6’’7.

סטיב ג'ונסון, דוקטור לפילוסופיה ומנהל תחום הלקסיקוגרפיה בקבוצת Dictionary Media Group אמר בהודעה לעיתונות כי "זה חלק מבדיחה פנימית, חלק אות חברתי וחלק ביצוע. כשאנשים אומרים את זה, הם לא סתם חוזרים על מם; הם צועקים תחושה". הוא הוסיף: "זו אחת ממילות השנה הראשונות שפועלת כהפרעה – פרץ של אנרגיה שמתפשט ומחבר אנשים עוד לפני שמישהו בכלל מסכים מה המשמעות שלה".

לפי ניתוח של Dictionary.com, המונח "67" הופיע במדיה הדיגיטלית פי 6 יותר באוקטובר 2025 מאשר בכל שנת 2024 כולה. הם ציינו גם כי "67 ממחיש את המהירות שבה מילה חדשה יכולה להתפשט ברחבי העולם כשהדור החדש נכנס לשיחה הגלובלית".

