אמש בית הנבחרים בארה"ב אישר ברוב מוחץ את סעיף המימון האמריקאי לכיפת ברזל, זאת לאחר שהוסר מחוק התקציב לפני יומיים, בעקבות לחץ מצד חברי קונגרס פרוגרסיביים במפלגה הדמוקרטית. המימון, בסך מיליארד דולר, נועד לחידוש מלאי המיירטים של טילי ה"תמיר" של מערכת כיפת ברזל. 420 מחוקקים הצביעו בעד, ו-9 בלבד התנגדו למהלך.

לאחר ההצבעה, חברת הקונגרס מהמפלגה הדמוקרטית, אלכסנדריה אוקסיו קורטז בת ה-31, שבסופו של דבר נמנעה בהצבעה ולא הצביעה נגד המימון לישראל, צולמה כשהיא נראית בוכייה, מחבקת את פרמילה ג'ייפאל, שהצביעה בעד הצעת החוק, ומסירה את משקפיה. לפני ההצבעה היא נשאה נאום המציע לקצץ את תקציב הביטחון ב-10 אחוז, אשר פוגע לדבריה בצרכים אחרים של האמריקאים, כמו המאבק בקורונה.

אלכסנדריה אוקזיו קןרטז נראית פה בוכה אחרי שהצביעה ״נמנעת״ על מימון כיפת ברזל ולא התנגדה בסוף

התיעוד הזה עורר סערה גדולה ברשת, גם בישראל וגם בארה"ב. רוב המגיבים התייחסו להתנהגותה של קורטז כאל הצגה. "אם היא רוצה להצביע לא, שתצביע, אחרת אלו סתם דמעות תנין", נכתב בתגובה.

העיתונאית קרול מרקוביץ', בעלת טור בניו יורק פוסט, צייצה: "האם יש יהודים שאומרים, 'אוקיי, היא לא התנגדה אלא נמנעה ובכתה - זה שונה לגמרי'".

משתמש אחר שיער כי היא שינתה את ההצבעה שלה מטעמים אסטרטגיים, מכיוון שהמחוז החדש שבו היא עתידה להיבחר את יכלול את ריברדייל, שם יש אוכלוסיה פרו ישראלית ויהודית גדולה.

דיוויד הוקסטד, מ-The Daily Caller, תהה: "מדוע AOC (קיצור של אלכסנדריה אוקסיו קורטז) בוכה כי פחות רקטות יפלו על אזרחים וערים ישראליות? לכיפת ברזל אין יכולות פוגעניות. זהו נשק הגנתי המשמש לעצירת רקטות ששוגרו על ידי מחבלים כדי להרוג חפים מפשע. למה זה גורם לה להיות עצובה? מישהו ישאל?"

Why is AOC crying because fewer rockets will fall on Israeli citizens and cities?



The Iron Dome doesn't have offensive capabilities. It's a defensive weapon used to stop rockets launched by terrorists from killing innocent people.



כתבת חדשות 12 בארה"ב, יונה לייבזון, העלתה גם היא את התיעוד של קורטז, אשר עורר כצפוי ביקורת כלפי חברת הקונגרס. הגולשת אסתי וויס כתבה: "למה הכל באשה הזאת נראה לי משוחק ולא אותנטי. מרגיש כאילו באה לבכות ספציפית ליד הדובר כדי שתצולם בוכה".

המשתמש דן אביסר הסביר: "מסתבר שערכו שינויים במחוזי הבחירה ועכשיו צירפו למחוז שלה אזורים עם אוכלוסיה יהודית ופרו-ישראלית גדולה והיא קיבלה פיק ברכיים. היא לא מוסלמית אנטישמית כמו האחרות, סתם בורה פרוגרסיבית עם שאיפות גדולות והיא מתחילה להבין שזה לא משתלם פוליטית להיות אנטי-ישראלית קיצונית".

הגולשת מירב חג'אג כתבה: "אלכסנדריה אוקסיו-קורטז בוכה מפני שיהודים לא ירצחו, כפי שהיא היתה רוצה (ובפועל יוצא מזה יהרגו פחות פלסטינים). על מה הדמעות של נציגת הדמוקרטית? מפני שבית הנבחרים אישר את מימון מיירטי כיפת ברזל". החוקר והעיתונאי רותם אורג הוסיף: "חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז פלירטטה עם הצבעה נגד כיפת ברזל, מערכת שמצילה חיים של חפים מפשע בשני צידי הגבול. אפשר להעריך אותה כפוליטיקאית, אפשר להסכים עם הדעות הכלכליות והחברתיות שלה - אבל כל ישראלי שמעריץ אותה צריך לעשות בדק בית רציני".

אלכסנדריה אוקסיו-קורטז בוכה מפני שיהודים לא ירצחו, כפי שהיא היתה רוצה (ובפועל יוצא מזה יהרגו פחות פלסטינים).

בנוסף לכך, הופץ ברשת מם קיצוני ובוטה יותר המשווה בין קורטז להיטלר, כאשר נכתב על שפתה (כמו השפם של היטלר) המילים: "למה היהודים פשוט לא מתו?".

