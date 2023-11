מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ממשיך לנקוט גישה אנטי-ישראלית מובהקת, וממשיך גם לעורר את זעמם של רבים בישראל. בציטוט שקרי בחשבון רשמי מטעם האו"ם ב-X (לשעבר טוויטר) אתמול (שני) נכתב ציטוט של גוטרש: "אנו עדים להרג אזרחים חסר תקדים שאין שני לו בשום קונפליקט מאז שנכנסתי לתפקידי כמזכ"ל האו"ם".

“We are witnessing a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I have been Secretary General”- UN chief @antonioguterres pic.twitter.com/cj3EZgbSoE — UN News (@UN_News_Centre) November 20, 2023

קוראים רבים, ובהם גם ישראלים רבים, זעמו על דבריו של גוטרש, וצירפו לציוץ "הערת קהילה" שמעמידה דברים על דיוקם, ומסבירה כי המידע שמועבר בו אינו נכון. "מזכ"ל האו"ם גוטרש נכנס לתפקידו בשנת 2017, שנחשבת לשנה הקטלנית ביותר עבור אזרחי סוריה, עם יותר מעשרת אלפים הרוגים. למרות שהמלחמה בתימן החלה לפני שגוטרש נכנס לתפקידו, מספר ההרוגים בה הגיע ל-377 אלף במהלך כהונתו".

אחד הגולשים הישראלים כתב בתגובה על הציוץ: "סוריה – 500 אלף הרוגים, תימן – 377 אלף הרוגים, אפגניסטן – 176 אלף הרוגים, דרפור – 300 אלף הרוגים, עיראק – 400 אלף הרוגים, אוקראינה – 500 אלף הרוגים, קונגו – 860 אלף. אלו הם נתונים של האו"ם, לידיעתך".

Syria: 500,000 killed (Syrian Observatory for Human Right, 2021)

Yemen: 377,000 killed

Afganistan: 176,000 killed

Darfur: 300,000 killed

Iraq: 400,000 killed

Ukraine: 500,000 killed

Congo: 860,000+ killed



These are UN figures, just FYI... — Hen Mazzig (@HenMazzig) November 20, 2023

Omg! You literally don’t know what is happening right now in Sudan, don’t you? https://t.co/VheKBP8CJv — Ksenia Svetlova كسنيا سفطلوفا (@KseniaSvetlova) November 20, 2023

החוקרת והעיתונאית קסניה סבטלובה הגיבה גם היא: "אלוהים, אתה ממש לא יודע מה קורה כעת בסודאן, לא?" בהתייחסה לדיווחים ועדויות בלתי פוסקים על טבח נרחב באוכלוסייה האזרחית בחסות מלחמת האזרחים במדינה. גולש נוסף כתב: "אתה שקרן חסר בושה, הנה נתוני הנפגעים במלחמה בסוריה מאז 2017 כשאתה הפכת למזכ"ל האו"ם".

סמנו את ה-community note כמועילה.



זמן עבודה:

10 שניות



תודה רבה. https://t.co/5rl7pyVd1X — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) November 21, 2023

אלה קינן, פעילת הסברה ישראלית בולטת ברשתות החברתיות, פרסמה את הציוץ וקראה לגולשים לדרג את הערת הקהילה שהוצמדה אליו כ"מועילה". מאז תחילת המלחמה השמיע גוטרש קו אנטי-ישראלי מובהק, ובין השאר אמר כי מתקפת הטרור של חמאס "לא התרחשה בחלל ריק", והואשם בהצדקת הטבח. בנוסף, גם אמר כי "עזה הופכת לבית קברות של ילדים".