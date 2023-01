צעד נואש או טקטיקה יעילה? מתקפת המל"טים המתאבדים ששיגר הבוקר (שני) הצבא הרוסי על קייב זרעה הרס רב בבירה האוקראינית, לאחר שארבעה נהרגו, מספר בני אדם נפצעו ובניינים רבים ספגו נזק רב. מומחים ברחבי העולם ניתחו את השימוש הגובר של רוסיה במל"טים איראניים ותהו - מדוע רוסיה משתמשת במל"טים מתאבדים באוקראינה?

"ב-13 השעות האחרונות, צבא אוקראינה הפיל לפחות 37 מל"טים אירניים מדגם 'שהאד-136' ושלושה טילי שיוט שנורו לשטחנו מעבר רוסיה", נמסר ממשרד הביטחון האוקראיני בעקבות המתקפה. השימוש הגובר של רוסיה במל"טים האיראניים מדגם "שהאד-136" משקף עוצמה - אך באותה נשימה גם חולשה. התקיפה הרוסית על קייב במהלך שעות העומס, עיר שלא הותקפה במשך חודשים עד לפני שבוע, זרעה הרס, פחד ובלבול בקרב האוכלוסייה האזרחית.

המל"טים האיראניים מדגם "שהאד-136" נכנסו לפעולה במלחמה הנוכחית באוקראינה רק לפני כחודש והינם מסוג "חימוש משוטט" - טילי שיוט קטנים בעלי יכולת הרס מוגבלת יחסית המסוגלים לשהות באוויר עד לזיהוי של מטרה פוטנציאלית. "הם מציעים דרך לרוסיה לגרום לעוד אבדות אזרחיות וצבאיות באוקראינה, אבל הם לא ישנו את אופי המלחמה", טוען ג'סטין ברונק, מומחה במכון השירותים המלכותיים המאוחדים של בריטניה. "מהירות האוויר שלהם איטית ביחס לטילי שיוט ותמיד יש סיכוי ליירט אותם, אך זה עדיין קשה", הוסיף.

ג'סטין קראמפ, מומחה צבאי ומנכ"ל חברת ייעוץ מודיעיני, טוען כי היתרון העיקרי שלהם הוא שקשה לזהות אותם: "הם עפים נמוך ואפשר לשלוח אותם בגלים, מה שהופך אותם להרבה יותר קשים ליירוט". נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר שרוסיה קנתה כ-2,400 מל"טים איראניים מדגם זה, אך לפי ההערכות השימוש האינטנסיבי של רוסיה בהם גורם לכך שהם אוזלים במהירות.

Iran provided Russia with drones that are now killing civilians in Kyiv. At least one dead.



Both countries are led by terrorists. pic.twitter.com/pIS0ljWZFt