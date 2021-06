בפעם האחרונה בחדר הסגלגל: נשיא המדינה היוצא ראובן (רובי) ריבלין נפגש הלילה (שני) עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, בבית הלבן - במסגרת ביקור הפרידה שלו, לקראת סיום כהונתו. השניים צפויים לדון בסוגיות המדיניות שעל הפרק, ובראשן הגרעין האירני. "אני מצפה להדגיש את עוצמת היחסים בין שתי מדינותינו ולפעול יחד להשגת ביטחון ויציבות באזור", צייץ ביידן לפני הפגישה.

"תודה על מחויבתך לביטחון ישראל ולחיזוק הברית החשובה בין מדינותינו", כתב שגריר ישראל לארה"ב ולאו"ם גלעד ארדן - בתגובה לציוץ של נשיא ארה"ב. במסגרת הפגישה, יודה ריבלין לביידן על תמיכתו בישראל בזמן מבצע "שומר החומות". הוא צפוי להמשיך משם לפגישת פרידה מהקונגרס האמריקני, בהובלת יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי.

This afternoon, I’ll be meeting with Israeli President Reuven Rivlin at the White House. I’m looking forward to highlighting the strength of the bilateral relationship between our two nations and working together to achieve security and stability in the region.