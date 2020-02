בתאילנד אישרו היום (שלישי) כי התגלו במדינה שישה מקרים נוספים של הידבקות בנגיף הקורונה – רק מהיום. שניים מהם אזרחים סינים והארבעה האחרים אזרחים תאילנדים. ששת המקרים האלה מצטרפים ל-19 בני אדם נוספים שנדבקו בתאילנד עד כה, והם העלו את מניין הנושאים בנגיף במדינה ל-25. במקביל, דווח כי רוסיה שלחה מטוס צבאי לחלץ את אזרחיה שנמצאים בעיר ווהאן.

ממשרד הבריאות התאילנדי נמסר שארבעת התאילנדים שהתגלה אצלם הנגיף הם זוג שביקר לאחרונה ביפן ושני נהגים שאספו אזרחים סינים בתאילנד. מור, ישראלית שמטיילת כרגע בתאילנד שיתפה את חדשות 12 בתחושות. "לא נעים בכלל, נקווה שלא יגיע אלינו. אנחנו עוד כמה ימים חוזרים לארץ", אמרה.‎

בתוך כך, דווח כי רוסיה שלחה מטוס צבאי כדי לחלץ אזרחים רוסים מהעיר הסינית ווהאן, מוקד ההתפרצות של נגיף הקורונה. התפשטות הנגיף במזרח גרמה לאירוע חריג נוסף: ספינת קרוז של 3,700 נוסעים עגנה היום בחופי העיר יוקוהמה ביפן לאחר שבן 80 שהתארח בכלי השיט לפני כחודש, נדבק בנגיף. חברת הקרוזים מסרה שהוא שהה בספינה בין ה-20 בינואר ל-25 לחודש. כל נוסעי הקרוז כולל הצוות החלו לעבור בדיקות רפואיות בשל האירוע, והתבקשו להישאר בחדריהם.

