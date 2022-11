הרכב הפאנק הרוסי פוסי ריוט, שידוע כאחד הקולות הבולטים נגד ולדימיר פוטין מתוך הבית, יוצאות בחשבון הטוויטר שלהן בשעות האחרונות נגד המתקפה על אוקראינה והטילים על קייב. רק לפני חודש ברוסיה הכריזו רשמית על שתיים מחברות ההרכב כסוכנות זרות, מה שאמור להגביל את השימוש שלהן ברשתות החברתיות, אבל כמובן שזה לא באמת מפריע למי שמתעקשות במשך שנים להילחם נגד פוטין.

"פוטין מפציץ את שדה התעופה של איוונו-פרנקיבסק באוקראינה", נכתב באחד הציוצים שעלו יחד עם סרטון מההפצצה לכאורה: "מוצפות ברגשות ומתביישות עמוקות באוטוקרטיה (שלטון דיקטטורי) העצובה ששולטת במדינה שלנו. אוקראינה, אנחנו מצטערות על כך שהליצן-פסיכופת הזה בשלטון".

putin bombs an airport of ivano-frankivsk, ukraine.



extremely emotional and deeply ashamed of a sad autocrat who rules our country.



ukraine, we're sorry for having this clown-psychopath in power. pic.twitter.com/RE0mkHZfoi — (@pussyrrriot) February 24, 2022 hopefully putin will eat novichok. pic.twitter.com/IO3nNUeTG1 — (@pussyrrriot) February 24, 2022 Putin has just started a war in Ukraine.



Kyiv, Kharkov, Odessa, Mariupol', many other cities are being bombed. https://t.co/c8HsfdOf4g — (@pussyrrriot) February 24, 2022

בהמשך הוסיפו: "אנחנו מקוות שפוטין יאכל נוביצ'וק", כעקיצה לסוג הרעל שנעשה בו שימוש נגד אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזציה שנכלא ברוסיה. עוד לא ברור אם לרשויות ברוסיה יש זמן להתעסק עכשיו בפוסי ריוט כשהם מתכוונים להיות עמוק בתוך אוקראינה, אבל סביר מאוד שההרכב מתכנן כבר פרובוקציה נגד פוטין.

כאמור, לפי ההחלטה שיצאה בתחילת ינואר, נדיה טולוקוניקובה וניקה ניקולשינה מחויבות לפרסם גילוי נאות בכל פוסט שיפרסמו ברשתות החברתיות על כך שהן "סוכנות זרות". מטעם ההרכב יצאה בזמנו הודעה רשמית: "לא נסמן כלום, הממשלה יכולה לסמן את התחת שלה אם היא רוצה. רוסיה תהיה חופשית".