משטרת ברלין הכריזה כי תפתח בחקירה פלילית נגד רוג'ר ווטרס - כך דיווח אתמול (חמישי) אתר החדשות Jewish News. על פי הדיווח, משטרת ברלין תפתח בחקירה עקב הופעתו של ווטרס בברלין, בה בין השאר לבש מדים הדומים לאלו של קצינים נאציים, במעיל אור ארוך וסרט זרוע אדום ודימה ירי ברובה אל עבר הקהל.

החוקר הראשי במשטרת ברלין, מרטין הלווג, הסביר: "בהקשר בו הבגדים האלו נלבשו, יש להם את היכולת לאשר, להלל או להצדיק את המשטר הנאצי האלים באופן שפוגע בקורבנותיו ומפר את הסדר הציבורי. לאחר השלמת החקירה המקרה יועבר לתובע הציבורי של ברלין לצורך הערכה משפטית".

Wow, this is @rogerwaters imitating a Nazi, while at a concert in … Berlin. This is just unhinged Jew hatred and Holocaust distortion. The man is vile beyond words. pic.twitter.com/zn1EvudSXc