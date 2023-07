שינייד אוקונור נמצאה מתה בדירתה החדשה בלונדון, כבר ברביעי בבוקר, כך מדווחים כלי התקשורת בבריטניה. הזמרת האירית, ששינתה את שמה ב-2018 לשוהאדה דאוויט, נמצאה חסרת הכרה בביתה, אחרי שנפתחה קריאה למשטרה המקומית, אבל עוד דווח בדיילי מייל שסיבת מותה לא נחקרת כ"חשודה". שינייד עברה לביתה החדש בתחילת חודש יולי, אותה דירה ממנה העלתה את הסרטון האחרון שלה בטוויטר.

שינייד נולדה אמנם בדבלין, אך היא התייחסה ללונדון כביתה. היא שיתפה מכרים שלה בהתרגשות ובתקווה שהתמלאו בה כשהלכה לראות מופעי בלט ומכתיבת שירים חדשים בימים שלפני מותה. בחשבון הפייסבוק שלה היא שיתפה ברצון לחזור לצאת לסיבובי הופעות בשנה הבאה, אחרי שמצבה הבריאותי הכריח אותה לבטל את ההופעות שלה.

"הקריאה על אישה במצב ללא הכרה נעשתה ביום רביעי ב-11:18 בבוקר", מסר דובר המשטרה לתקשורת המקומית. "שוטרים הגיעו למקום ואישה כבת 56 הוכרזה כמתה בזירה. קרובי משפחה קיבלו את ההודעה. המוות לא מטופל כ'חשוד'". אמור להתקיים בקרוב ניתוח לאחר המוות בגלל מותה המפתיע.

שינייד, כאמור, הלכה אתמול לעולמה בגיל 56, אחרי התמודדות ארוכת שנים עם קשיים שונים בחייה כמו בריאות נפשית לא יציבה. הסרטון האחרון שהעלתה הזמרת האירית לטוויטר ב-7 ליולי שובר לבם בימים אלה של המעריצים. הסרטון צולם באותה הדירה החדשה שלה בלונדון.

Hey, some folks been asking I make video to prove identity .. Now, I’ve been up all night listening to Hindu Aestheticism books on You Tube. And Madonna’s stylist told me to eat a giant dick just now when I asked if she/he/they would rush over.. so deal with it ; ) pic.twitter.com/U4YOgdYuBj — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 9, 2023

"אני נראית כמו ח**, זה הסיבה שלא רציתי לעשות סרטון מלכתחילה, אבל אתם יודעים, כשהילד שלכם הולך לעולמו, זה עושה לא טוב לגוף שלכם או לנפש שלכם, אם להיות כנה", אמרה בסרטון שהמחיש כמה המוות של בנה בן ה-17, לפני כשנה וחצי, העמיס עליה. "בכל מקרה, בואו לא נצלול בזה", אמרה לפני שהראתה למצלמה פרחים שחברה קנתה לה, את הגיטרה החדשה שלה ולסיום סיכמה: "זה כל מה שאני יכולה להראות לכם, כי המקום הזה חורבה".

בנה של או'קונור נעדר בתחילת ינואר 2021, ויומיים מפרסום ההודעה על היעלמותו הוא כבר נמצא ללא רוח חיים. הזמרת התחננה אז בפני בנה שלא יפגע בעצמו, וצייצה לו "אתה הלב שלי, אל תגרום לו להפסיק לפעום". אפילו שביקשה וכל כך רצתה את בנה האהוב בחיים, זה לא עזר. כשנפטר כתבה ש"הבן היפה שלי, נביאים נסטה עלי שיין או'קונור, האור של חיי, סיים את המאבק שלו בכדור הארץ ועכשיו הוא עם אלוהים".

הזמרת האגדית התקשתה להתמודד עם אבדן בנה הצעיר, ולפני כשנה היא ביטלה את כל הופעותיה. "בגלל הליך השכול המתמשך של שינייד, הומלץ לה לקחת חופש עד סוף השנה", נמסר בזמנו באתר הרשמי שלה: "אנחנו מקווים לתאם מחדש הופעות במהלך 2023 כשהיא תתחזק. עבור שינייד, זו הייתה החלטה לא קלה, אבל כזו שהיא מבינה שהיא חייבת לקחת כדי שמצבה הבריאותי והנפשי ישתפרו בזמן הנוכחי".

אובדנות היא תופעה הניתנת למניעה. במקרה שאדם בסביבתכם נמצא במשבר ועלול להיות אובדני, אל תהססו - דברו איתו, עודדו אותו לפנות לעזרה מקצועית והדגישו את חשיבות פנייה זו. נסו לסייע לו לפנות לאנשי מקצוע בקהילה או לגורמי תמיכה ארציים: ער"ן - בטלפון 1201* | לאתר של סה"ר | "בשביל החיים"- סיוע למשפחות שיקיריהן התאבדו: 03-7487771 | המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת: 105