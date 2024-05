Not Like Us הדיס של קנדריק לאמאר על דרייק מכה גלים לא רק בארצות הברית, אלא גם בישראל. השיר שכולל פזמון שבו קנדריק קורא לדרייק פדופיל נכנס ישירות למקום 25. כניסה גבוהה (ודי חריגה) לשיר בינלאומי בישראל. Beautiful Things עדיין השיר הבינלאומי הכי גבוה בארץ - מקום 21. Espresso של סברינה קרפנטר ממשיך לטפס עד למקום 35, עם קפיצה של 10 מקומות משבוע שעבר.