רוב המדינה עדיין בשלבי התאבססות על "צמוד צמוד" של עומר אדם, אודיה ושרק, שנכנס השבוע למקום הראשון בהיטליסט - מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל . אלא שכנראה יש שניים שהשיר הזה בא להם בטיימינג הכי נורא שיש: שחר טבוך ואגם בוחבוט שלשנייה היה נראה ש"נאדי באדי" בדרך לכבוש את הפסגה, אחרי שתפס תאוצה בטיקטוק ובמסיבות. "נאדי באדי" נכנס למצעד בשבוע שעבר במקום השני, אבל השבוע הוא כבר יורד למקום חמישי. כאילו שברגע חוט המחשבה נקטע ותשומת הלב הוסטה למקום אחר. זה כמובן עדיין סופי כי אנחנו חודש לפני שעונת החתונות מתחילה באופן רשמי, ואם אתם עדיין לא על זה - זה כנראה התחום משפיע ביותר על תעשיית המוזיקה, אחרי טיקטוק. גם סטטיק אמור לספק לפחות להיט או שניים מהאלבום החדש (יש כמה מועמדים רציניים, בכל זאת) ברגע שהעונה תיפתח. "מכשפה" (65) ו"אוי ואבוי" (69) עושים רושם כמו שירים שהולכים לטפס ברגע שננהר לרחבה אחרי שניים שלוש סביצ'ה סלמון וכוס ג'ין טוניק ביד.



אושר כהן הבטיח שהוא סוגר את הפרק הזה בחיים, אבל היה לו עוד קלף בשרוול: "פלסטרים" שנכנס כבר בשבוע הראשון שלו ישירות למקום החמישי. "אם אתה שלי" של אודיה מטפס לאט ובזהירות אבל השבוע הוא נכנס לעשירייה הראשונה על גבי צמד ההופעות המוצלחות שלה בהיכל מנורה. עדן גולן אמנם עולה לכותרות לא מעט בהקשר של האירוויזיון והבלגן הצפוי במאלמו, אבל "הוריקן" בינתיים במיקום הכי נמוך שלו - מקום 17 - כשאנחנו שבוע וקצת לקראת התחרות (בהימורי האירוויזיון, אגב, היא במקום השביעי).



"חיפשתי אותו בנרות" של עדן בן זקן עשה קפיצה משוגעת של 41 מקומות עד למקום 34. מתברר שהשיר בדרך להיות להיט לא רק בעולם הערבי (בן זקן פיזית קיבלה הצעה להופיע במצרים וסירבה), אלא גם כאן אצלנו. זה כבר הרבה זמן שיש לחשושים שהביקוש מוזיקת דיכאון בשיא, כשאפילו אבי ביטר וליאת בנאי יצאו לטור מועבטים בפסח האחרון (מי שנמצא בפוריו הנכון לא יכול היה לפספס את זה), והשיר של בן זקן קלע בדיוק.





למה צריך לשים לב:

שירים טובים יכולים להגיע מכל מקום, גם מכוכבי רשת. זה אמנם לא להיט ברמה של "נאדי באדי", אבל השבוע עמית בן דוד (מוכרת לחלק כ"עמית מיוזיק") הצליחה להפתיע גם אותי עם "לבד בריבוע שלי". שיר מעולה על רווקות בעולם של אפליקציות - לא נושא חדש, אבל הפעם זה עניין "איך" על פני "מה".

בן דוד היא כמובן גם לא הראשונה שעושה שיר אפרו-ביט ישראלי ("פחד אלוהים" היה שבעה שבועות במקום הראשון) אבל השילוב של השירה הים תיכונית (עם הדימיון לקרולינה), האזכור לאודיה והקניות בשיאין, נוטעים לשיר שורשים בתרבות המקומית. זה בדיוק מה שגורם למאזין "להבין" ז׳אנר שהוא לא אמור להתחבר אליו על הנייר. משהו מוכר שאפשר להישען עליו.

מה עוד קרה השבוע?

>> "שיר לנטע" להיט הטיקטוק התורן מטפס למקום 37.

>> Espresso של סברינה קרפנטר, שנשמע כמו להיט קיץ מענג, נכנס למקום 83.

כניסות חדשות למצעד

"פלסטרים" של אושר כהן (5), Fortnight של טיילור סוויפט ופוסט מאלון (40), "מכשפה" של סטטיק ועדי ביטי (65), "אם אתה שלי - LIVE מנורה" של אודיה (67), "למה לי למה לו" (71), Espresso של סברינה קרפנטר (83), I Can Do It With a Broken Heart של טיילור סוויפט (87), Down Bad של טיילור סוויפט (89), My Boy Only Breaks His Favorite Toys של טיילור סוויפט (94), "אין לי" של נסרין (97) ו-So Long, London של טיילור סוויפט (99).