דרמה בארה"ב: בית המשפט העליון בלוס אנג'לס דחה הבוקר (חמישי) את בקשה של הזמרת בריטני ספירס להשתחרר מהאפוטרופסות של אביה. ההחלטה על רקע משפט מתוקשר וארוך שבו הציגה בשבוע שעבר את האופן שבו אביה, ג'יימי ספירס, שולט בכל דרך בחייה ומונע ממנה את חירותה. למרות הדחייה של הבקשה, שהוגשה לפני חודש, צפוי להתקיים דיון נוסף בעניין, בעקבות העדות האחרונה של הזמרת.

אביה של ספירס אמר במהלך הדיון הלילה: "או שטיעוניה של גברת ספירס יוכחו כנכונים - ואז יש לנקוט בפעולת תיקון נחושה, או שהם יוכחו כשקריים ודינו של הליך האפוטרופסות להימשך". הוא טען כי זה "בלתי מתקבל על הדעת" שבית המשפט או האפוטרופסים לא ייקחו ברצינות את דבריה בשבוע שעבר.

לדבריו של אביה, הוא הצטער "עד עמקי נשמתו" לשמוע את הדברים הקשים שהטיחה בו בעדותה בשבוע שעבר. הוא הבהיר כי עליה לספק הוכחות להאשמותיה החמורות נגדו, אך אמר כי היא לא תוכל לעשות זאת מפני שהדברים "לא נכונים". הוא אמר כי הוא קורא לערוך חקירה מיוחדת שתפעל לברר את כל האשמותיה נגדו.

כוכבת הפופ בת ה-39, העידה ביום רביעי שעבר נגד אביה, כשמחוץ לאולם הדיונים התקיימה הפגנת תמיכה של מעריציה במסגרת תנועת #FreeBritney. ספירס סיפרה שהיא בטראומה כתוצאה מההסכם שנחתם לפני 13 שנה ואמרה: "סיפרתי לעולם שאני שמחה ושאני בסדר, אבל אני בטראומה - אני לא שמחה, אני לא יכולה לישון. אני פשוט רוצה את החיים שלי בחזרה".

בעדותה הווירטואלית שהועברה לבית המשפט בשיחת טלפון בת כ-20 דקות, טענה שנכפה עליה להשתמש בהתקן תוך-רחמי כדי למנוע ממנה להיכנס להיריון וקבעה: "זה נקרא סחר בסקס". עוד הוסיפה שהוכרחה ליטול את התרופה הפסיכיאטרית ליתיום בניגוד לרצונה. "זה סם חזק, אפשר לאבד את השפיות אם לוקחים את זה יותר מ-5 חודשים. הרגשתי שיכורה. לא יכולתי לנהל שיחה עם אימא או אבא שלי על כלום".

ספירס המשיכה בעדותה והביעה את תסכולה על כך שהיא לא יכולה לצאת לחופשה מהעבודה, להיפגש עם חברים, להתחתן או להביא עוד ילדים לעולם - משהו שהייתה רוצה שיקרה. היא הוסיפה וביקרה את משפחתה בעקבות הצעדים של השנים האחרונות: "הם לא עשו שום דבר. שום דבר. כל דבר שעשיתי היה צריך לעבור את האישור של אבא שלי. כל המשפחה שלי לא עשתה כלום. אני רוצה להשתחרר".

הסכם האפוטרופסות של ג'יימס על בתו נחתם ב-2008, אז הייתה הזמרת מצויה במצב נפשי רעוע וסבלה מהתמוטטויות עצבים. מאז, לאורך השנים, צצו תיאוריות על כך שבריטני לכודה ושהיא רוצה להשתחרר מאביה, ששולט על ההון שלה, המוערך בכ-60 מיליון דולר. המאבק סביב "שחרורה של בריטני", צבר תאוצה עם צאתו של הסרט "Framing Britney Spears" בתחילת 2021.

