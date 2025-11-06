"כולם התנפלו עליי, שקלתי לפרוש": הרגע שגרם לאייל גולן להתפרק בדמעות
גולן קיים הופעה נוספת, האחרונה בסיבוב הנוכחי, בפארק הירקון, ובסיומה התפרק בבכי על הבמה: "כולם התנפלו עליי, ראש העיר הזה וראש העיר הזה…"
אייל גולן קיים הערב (חמישי) הופעה נוספת, האחרונה בסיבוב הנוכחי, בפארק הירקון, ובסיומה התפרק בבכי על הבמה ושיתף את הקהל כי לאחרונה שקל לפרוש מהמקצוע. הקהל חיבק את גולן באהבה ושר "אנחנו אוהבים אותך".
"זה היה חשוב לי להגיד לכם כמה אני אוהב אתכם. אני חייב לשתף אתכם שבתקופה האחרונה עברו בי הרהורים שזה הזמן לפרוש. יש לי את ליאם ואלין שעברו תקופה שאף ילד לא צריך לעבור, והדבר האחרון שאני רוצה זה שמיאל ורון יעברו את התקופה הזו גם. אני סופג וסופג וסופג ובא ראש העיר ההוא וראש העיר הזה... אבל הופעות כאלה הראו לי כמה אהבה אתם נותנים לי, כמה כוח אתם נותנים לי. תודה שאתם הולכים איתי ככה".
כזכור, גולן עמד בשבועות האחרונים במוקד סכסוך עם ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן. אתמול (רביעי) דרש שופט בית משפט השלום מעיריית רמת גן להגיע לדיון ופשרה לגבי הופעותיו של אייל גולן בפארק הירקון שיצר, לדברי ראש העיר, "מטרד רעש" בכל חלקי העיר. היום מגיעה החלטת השופט: בקשת עיריית רמת גן לצו נדחית על הסף - וההופעה תתקיים הערב כרגיל בפארק הירקון.
על פי מסמכי בית המשפט שהגיעו לידי mako, בין הבקשות נכללה ההצעה להורות על סיום ההופעה של גולן בפארק בשעה 22:00 (ולא בשעה 23:00), או להחליש את המוזיקה בחמישים אחוזים החל מהשעה 22:00. בהחלטת השופט צוין כי שינויים כאלה להופעה "יש בהם פוטנציאל ממשי לפגיעה ישירה בצדדים שלישיים ובכלל זה חברת ההפקה של הזמר, הקהל ועוד", בעוד שבבקשה של עיריית רמת גן לא צוינו צדדים שלישיים שעשויים להיפגע.