"זה היה חשוב לי להגיד לכם כמה אני אוהב אתכם. אני חייב לשתף אתכם שבתקופה האחרונה עברו בי הרהורים שזה הזמן לפרוש. יש לי את ליאם ואלין שעברו תקופה שאף ילד לא צריך לעבור, והדבר האחרון שאני רוצה זה שמיאל ורון יעברו את התקופה הזו גם. אני סופג וסופג וסופג ובא ראש העיר ההוא וראש העיר הזה... אבל הופעות כאלה הראו לי כמה אהבה אתם נותנים לי, כמה כוח אתם נותנים לי. תודה שאתם הולכים איתי ככה".