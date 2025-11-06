בית המשפט קבע: ההופעה של אייל גולן תתקיים, למרות התנגדות כרמל שאמה
אתמול דחה בית משפט השלום בתל אביב את בקשת עיריית רמת גן למתן צו במעמד אחד למנוע את "מטרד הרעש" של אייל גולן בפארק הירקון. אחרי שדרש מהצדדים לדון בנושא ולהגיע לפשרה, היום (חמישי) הכריע השופט סופית: בקשת העירייה נדחית, המופע יתקיים כרגיל
על פי מסמכי בית המשפט שהגיעו לידי mako, בין הבקשות נכללה ההצעה להורות על סיום ההופעה של גולן בפארק בשעה 22:00 (ולא בשעה 23:00), או להחליש את המוזיקה בחמישים אחוזים החל מהשעה 22:00. בהחלטת השופט צוין כי שינויים כאלה להופעה "יש בהם פוטנציאל ממשי לפגיעה ישירה בצדדים שלישיים ובכלל זה חברת ההפקה של הזמר, הקהל ועוד", בעוד שבבקשה של עיריית רמת גן לא צוינו צדדים שלישיים שעשויים להיפגע.
הבקשה של עיריית רמת גן הגיעה שלשום (שלישי) בצהריים והשופטת נאווה ברוורמן ביקרה את עיריית רמת גן שביקשה הליך בהול מחוץ לשעות העבודה - כשלמעשה היא מכירה בנושא למעלה מ-10 ימים וחיכתה עד לרגע האחרון. השופט גד מינא דן אתמול בנושא וגם הוא החליט שאין הצדקה למתן צווים במעמד צד אחד - ועכשיו מגיעה החלטתו הסופית.
כרמל שאמה הכהן נגד אייל גולן ועיריית תל אביב
המלחמה בין שאמה הכהן לאייל גולן ועיריית תל אביב צפה בעקבות חשיפת mako: לפני כשבוע, אחרי הערב הראשון של גולן בפארק הירקון, ברמת גן הוציאו מכתב התראה תקדימי לעיריית תל אביב בטענה שההופעות של אייל גולן חורגות מהרעש המותר. התלונה מטעם העירייה מגיעה ככל הנראה אחרי "הסכסוך" המתוקשר בין שני הצדדים, כשגולן רצה להעביר לאיצטדיון רמת גן את המופע שלו ובעירייה דחו את הבקשה שלו בטענה שזה יגרום להפרת סדר, למרות שעומר אדם הורשה להופיע באותו מיקום ואחרי שעבר "פיילוט מוצלח", שכלל אפילו את נוכחתו של ראש העיר כרמל שאמה הכהן במקום.
האווירה בין הצדדים הפכה מתוחה עוד יותר כאשר השניים עקצו אחד את השני. שאמה משום מה בחר להשוות את הסיטואציה למתלוננת של אייל גולן, וטען ש"רמת גן היא לא טאיסיה! רמת גן חזקה". גולן החזיר בהופעה השנייה שלו בפארק כשקרא למעריצים: "בואו תרימו את הידיים שלכם חזק למעלה ונדאג ששומעים אותנו ברמת גן טוב".
פארק הירקון ידוע כלוקיישן המרכזי של ההופעות הגדולות בישראל. כזה שיכול להכיל גם למעלה מ-50 אלף איש כפי שקורה לרוב בהופעות בינלאומיות כדוגמת מארון 5 וברונו מארס לפני שנתיים. האומנים הישראלים מסתפקים בהופעה קטנה בהרבה שלרוב נעה סביב 30-25 אלף איש. בתחילת ספטמבר הופיע באותו מקום בדיוק עידן עמדי, במאי התקיימו בפארק הופעות של פאר טסי ונועה קירל, שלא זכו למכתב מצד עיריית רמת גן.