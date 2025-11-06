המלחמה בין שאמה הכהן לאייל גולן ועיריית תל אביב צפה בעקבות חשיפת mako: לפני כשבוע, אחרי הערב הראשון של גולן בפארק הירקון, ברמת גן הוציאו מכתב התראה תקדימי לעיריית תל אביב בטענה שההופעות של אייל גולן חורגות מהרעש המותר. התלונה מטעם העירייה מגיעה ככל הנראה אחרי "הסכסוך" המתוקשר בין שני הצדדים, כשגולן רצה להעביר לאיצטדיון רמת גן את המופע שלו ובעירייה דחו את הבקשה שלו בטענה שזה יגרום להפרת סדר, למרות שעומר אדם הורשה להופיע באותו מיקום ואחרי שעבר "פיילוט מוצלח", שכלל אפילו את נוכחתו של ראש העיר כרמל שאמה הכהן במקום.