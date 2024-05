קלאני, זמרת הפופ והאר אנד בי האמריקאית, מטיחה ביקורת קשה בחבריה למקצוע על ההתעלמות שלהם מהמלחמה בעזה והתקרית ברפיח - ותוקפת את ישראל באופן חריף. בסדרת סרטונים שפרסמה לפני יומיים סיפרה קלאני למיליוני עוקביה על האכזבה שלה מאמנים שנמנעים מהתייחסות לסיטואציה.

"התקופה הזאת תיכתב בספרי ההיסטוריה וידברו עליה לנצח, תפסיקו לדבר איתי ולשאול אותי אם אני רוצה להשתתף בשירים שלכם, זה לא הזמן", הכריזה קלאני. "זה לא משהו קטן. מה אתם עושים? זין על ישראל, וזין על הציונות, וזין על הרבה מכם גם", סיכמה בסרטונים שפרסמה.

הזמרת התייחסה לנושא גם בדברים שכתבה בחשבון האינסטגרם שלה: "ראשים של תינוקות נערפו, אנשים נשרפו בחיים, וזה אחרי 7 חודשים של הרבה זוועות אחרות", היא כתבה בהתייחס לדיווחים המגיעים מרפיח. "לא אכפת לי מהעבודה על האלבום, האסטרטגיה, האלגוריתם, אני מתחננת בפניכם שתהיו אנשים. תהיו פאקינג בני אדם".

בהמשך פרסמה הזמרת מספר פוסטים בהם קראה לאנשים לתייג ארגוני סיוע לעזה ולאזורי מלחמה אחרים בעולם, כמו קונגו וסודאן. מי שהביע בה תמיכה בתגובות לפוסט הזועם שלה הוא הראפר מאקלמור, שהוציא לאחרונה שיר שתומך במחאות הסטודנטים נגד ישראל: "עשית לי צמרמורת... כל מילה. תודה שאת נותנת לי השראה", כתב לה הראפר. בהמשך שיתפה קלאני תמונה של ילדים פלסטינים מחזיקים שלט: "תודה קלאני על התמיכה בילדי עזה"

Children in Gaza show love to Kehlani for her continuous vocal support in freeing Palestine. pic.twitter.com/ZqDlDaQXjX