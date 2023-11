הראפר האמריקאי מאקלמור הופיע אתמול (שבת) בעצרת פרו-פלסטינית בוושינגטון הבירה - וקרא ללחימה הישראלית בעזה "רצח עם". בצעדה ובהפגנה שכללה אלפי בני אדם, עלה הראפר מסיאטל ונשא דברים: "לא ציפיתי לעמוד מול מיקרופון", אמר בפתח דבריו, "יש כאן אלפי אנשים מתאימים יותר לדבר על הנושא של שחרור פלסטין, אבל אני כן אגיד את זה: הם אמרו לי להיות בשקט", הכריז.

"הם אמרו לי לחקור את הנושא, לחזור, ושזה מורכב מדי מכדי לומר משהו, נכון? להיות שקט ברגע הזה. בשלושתץ השבועות האחרונים חזרתי ועשיתי קצת מחקר... אני מוכן ללמוד. אני לא יודע מספיק. אבל אני יודע שזה רצח עם", הכריז לקול תשואות הקהל. בנוסף פרסם סטורי מההפגנות בחשבון האינסטגרם שלנו. ההצהרה החד משמעית של מאקלמור מגיעה אחרי התייחסות מאוזנת יותר למלחמה לפני כשבועיים.

Macklemore speaks at the “Free Palestine” rally in DC:



“They told me to do my research, that it’s too complex, to be silent … In the last 3 weeks, I’ve gone back & I have done some research, I don’t know everything, but I know enough to know that this is a genocide.” pic.twitter.com/QQcjZQcSFQ