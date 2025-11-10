זה לא סוד שעדן חסון הוא אחד הזמרים העסוקים במדינה, עכשיו הוא גם מוסיף ללו"ז העמוס שלו את צילומי "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" (שלישי, אחרי החדשות, קשת 12). אחרי מספר עונות שלו כשופט בתוכנית - הוא יודע בדיוק מה צריך כדי להיות מי שייצג אותנו על הבמה הגדולה באירופה.

רגע לפני תחילת האודישנים, תפסנו אותו לשיחה על התוכנית, הקריירה, והמחשבות לכתוב שיר לאירוויזיון בעצמו: "אני לא שולל את האפשרות, זה כבוד גדול בשבילי ואם יהיה שיר שארגיש שהוא מתאים, לא אהסס לשלוח אותו".

נשמע ממך מוזיקה חדשה בקרוב? אומרים שיותר קשה לכתוב כשמאוהבים.

"אני לא חושב שזה שייך. לאחרונה אני במעין חיפוש, מצאתי סגנון חדש שמאוד מדבר אליי ומביא אותי באור חדש. בקרוב יצאו שירים חדשים ושונים לגמרי ממה ששמעתם ממני עד היום".

גם ללא שיר בתחרות, לחסון יש הרבה השפעה על בחירת הזמר או הזמרת שייבחרו לייצג את ישראל באירוויזיון, והדרישות שלו לנציג לא פשוטות בכלל: "צריך הרבה תכונות, עמידה מיוחדת על הבמה, עוצמה ונוכחות, קול טוב וביטחון עצמי. הוא צריך לדעת שהוא מגיע כנציג שמשרת את המדינה. יש שלושה מתמודדים שאני נורא מתלבט ביניהם, אני נותן לזמן להפתיע אותי". כמו בכל שנה, מגיעים מתמודדים מוכשרים ומלאי מוטיבציה. אבל חוץ מכישרון שירה אדיר, חסון לוקח בחשבון גם את הנראות של ההופעה כולה: "אין לי עדיין ויז'ן להופעה עצמה, כי זה נבנה על סמך הנציג שיבחר. אני יכול לבחור כיוון מעניין, ואז יבוא מישהו שבכלל לא מתאים לכיוון שבחרתי, נצטרך להתאים משהו אך ורק בשבילו ואיתו ננצח. צריך מישהו שיהיה מאוד כריזמטי, שר יפה ויודע לעמוד בלחצים".



אחרי שתי עונות בצל מלחמה אנחנו בפתח ימים טובים יותר. איך התחושה על הסט?

"נראה שזה באמת הולך לכיוון כזה ואני מקווה שהשקט יישאר. יש אופטימיות מסוימת, אני מרגיש משוחרר ופתוח יותר, אפשר לצחוק על יותר דברים. התגעגענו לזה והיינו צריכים את זה אחרי יותר מידי זמן שקפא. יש ההתרגשות גדולה. זאת התחלה חדשה ואנרגיה אחרת".

עכשיו כשאתה חוזר לימים ארוכים של צילומים, איך משלבים קריירה עמוסה וזוגיות?

"הכל זה סדרי עדיפויות. אני שם את המשפחה, הזוגיות והקריירה בראש מעייני. מה שפחות חשוב אני דוחק הצידה".