דייויד דריימן, סולן להקת דיסטרבד, ספג ביום שבת האחרון קריאות בוז במופע הפרידה מלהקת בלאק סבאת' - ככל הנראה בגלל דעותיו הפרו-ישראליות המוכרות לכל. אתמול (ראשון) בערב, שעות אחרי ההופעה, הוא כתב על האירוע, ביקר בחריפות את כלי התקשורת שליבו את הלהבות והכריז, שוב, על תמיכתו בישראל.

מספר כלי תקשורת וחשבונות פייסבוק ואינסטגרם טענו כי דריימן קיבל קריאות בוז כה רמות עד שירד מהבמה. דריימן הבהיר לעוקביו בטוויטר שלא כך הדבר: "כמו שאפשר לראות אף אחד לא הוריד אותי מהבמה, בניגוד למה שהקהל שקורא #FreePalestine היה רוצה שתאמינו", אמר בפתח דבריו.

Still coming back to the UK in the fall to what’s shaping up to be a VERY successful run, if ticket sales are any indication.



And I am STILL



UNAPOLOGETICALLY



A FIERCELY PRO ISRAEL JEW