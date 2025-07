דייוויד דריימן, סולן להקת "דיסטרבד" ידוע היטב בתמיכתו בישראל - והוא משלם על כך מחיר שוב ושוב. סולן ההרכב מאחורי הלהיט Down With the Sickness הופיע אתמול בערב הפרידה מלהקת המטאל האגדית בלאק סבאת' - וכשעלה לבמה, קיבל קריאות בוז - ככל הנראה בשל דעותיו הפרו-ישראליות.

דריימן לא התעלם מהקריאות שהופנו לעברו כשעלה על הבמה: "אנחנו הולכים להתחיל עם זה?" שאל את הקהל כשהקריאות הופנו לעברו. דריימן לא הופיע יחד עם להקת דיסטרבד, אלא כחלק מ"סופרגרופ" של מוזיקאי מטאל במחווה ללהקת בלאק סבאת': מלבדו היו על הבמה חברים בלהקות מגהדת', פיית' נו מור, אנת'רקס, אקסטרים, ונגני הליווי של אוזי אוסבורן.

דריימן, כאמור, מעולם לא התבייש במוצאו היהודי ובמשפחתו בישראל, אבל מאז ה-7 באוקטובר העלה הילוך. בראיון ל-mako בשנה שעברה, כשהגיע לביקור בישראל, סיפר: "יש לי סימפתיה לאנשים בעזה. יש לי סימפתיה לפלסטינאים. לא צריך לבחור ביניהם לבינינו, צריך לבחור באנושיות. אבל האינדוקטרינציה והחינוך שמקבלים ילדים פלסטינים צריכה להשתנות... קולות של קיצוניים הם תמיד הרמים ביותר... עדיין יש לרבים מאתנו תקווה לשלום אמיתי, והוא לא יבוא מהשמדה. אבל חמאס צריך להיות מושמד, הם כת מוות רצחנית שמתמקדת בהשמדה של העם שלנו. הם מחזיקים את הפלסטינים כבני ערובה כבר דורות".

בחודש מרץ האחרון סיפר סולן "דיסטרבד" כי דיבר עם ירדן ביבס, ימים לאחר ההלוויה של שירי, אריאל וכפיר. "מעולם, בחיי, לא חשבתי שיהיה לי כל כך אכפת מילדים של אדם אחר. עקבתי אחריי הטרגדיה של ירדן ושירי ביבס, וילדיהם הג'ינג'ים אריאל וכפיר, מאז התחילה ב-7 באוקטובר. באותו זמן קיוויתי נגד כל הסיכויים שאולי יהיה סימן חיים, משהו להיאחז בו, שישכנע אותנו שעדיין יש להם סיכוי. לפני שבועיים, כששירי, אריאל וכפיר הוחזרו משבי בעזה והובלו למנוחות, ההלוויה הייתה אחד הימים העצובים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. נאמר לי שירדן הוא מעריץ של הלהקה שלי, ושהוא מתכנן להשמיע בהלוויה את השיר שלנו, Hold on to Memories. הייתי בהלם. לא ידעתי איזה הקשר לתת זה. כמובן נתתי את ברכתי המלאה וההערכה. זה אדם שהפך כה אהוב, וצריך לקבל כל מה שיש לנו לתת לו".