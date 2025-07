הצמד טאטו (t.A.T.u.), הרכב הפופ הרוסי של הזמרות ילנה קטינה ויוליה וולקובה, מתאחד - 14 שנה מאז התפרקו השתיים ב-2011. בעמוד האינסטגרם הרשמי של ההרכב עלה תיעוד של השתיים, שידעו דם רע בעבר, לצד הכיתוב: "אנחנו לא צריכות להתחיל מחדש, אנחנו פשוט ממשיכות".

השתיים פעלו בהצלחה בינלאומית בין השנים 2011-1999. לפי דיווחים בתקשורת הרוסים, באפריל 2024 הודתה קטינה כי לא תקשרה עם הקולגה שלה במשך זמן רב, ואף סיפרה כי השתיים הפסיקו לשמור על קשר בשלב מסוים עקב פיצוץ ביניהן.

לדברי קטינה, זה קרה אז בשל תפיסות עולם שונות באשר לעבודה המשותפת שלהן – ועתידה. עוד נטען כי השתיים "מאסו" אחת בשנייה - עניין שכעת נראה מאחוריהן.

ביוני האחרון זכו השתיים לעדנה מחודשת אחרי שקלי קלרקסון ביצעה את להיט הענק שלהן, All the Things She Said, בתוכנית האירוח שלה "המופע של קלי קלרקסון", והחזירה את השיר לתודעה אחרי כ-23 שנה, בביצוע שגרף מיליוני צפיות - ושבחים לזמרת.