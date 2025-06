זוכת ריאליטי אמריקאי מ-2002 מבצעת שיר רוסי מאותה השנה בתוכנית האירוח שלה. לכאורה, זה נשמע כמו שיעמום המחץ - אבל האינטרנט עף באוויר: הזמרת קלי קלרקסון ביצעה את All the Things She Said, להיט הענק של הצמד הרוסי t.A.T.u., והחזירה את השיר לתודעה אחרי כ-23 שנה.

קלי קלרקסון מנחה מאז 2019 תכנית אירוח בשם "המופע של קלי קלרקסון" (מפתיע), ומנצלת את הבמה כדי לארח מגוון מרואיינים וזמרים - וגם כדי לשיר בעצמה, כמובן. קלרקסון פרצה לתודעה האמריקאית בתור הזוכה בעונה הראשונה של הריאליטי "אמריקן איידול" והתבלטה בזכות הקול הענק והמוזיקה הדרמטית שלה. עם להיטי רוק-פופ סוחפים כמו Since U Been Gone ו-Behind These Hazel Eyes, בלדת רוק כמו הלהיט של ט.א.ט.ו יושבת עליה בול.

הביצוע של קלרקסון ל-All the Things She Said זכה למעל 2 מיליון צפיות בטוויטר, עשרות מיליוני צפיות בטיקטוק ומאות אלפי צפיות ביוטיוב. צופים נדהמו מהיכולות הקוליות של קלרקסון, שנראה שרק השתבחו בלמעלה מעשרים שנות קריירה. "זה רק אני או שהיא נעשית צעירה יותר?" תהתה מגיבה אחת, ואחרת הגיבה: "היא יודעת שכל הלסביות על הברכיים בגללה". אחר החמיא: "מטורף איך כל שיר מתאים לה. זו הרמה הכי גבוהה שיש".

אבל ב-2025, כמו ב-2025, הכל מקבל משמעות פוליטית: מגיבים רבים כעסו על הבחירה של קלרקסון לשיר שיר של צמד זמרות רוסיות בתקופה בה רוב העולם המערבי מתנגד בחריפות לפלישה הרוסית לאוקראינה - במיוחד לאור העובדה שאחת מחברות הלהקה, יוליה וולקובה, התמודדה בעבר לבחירות מוניציפליות ברוסיה מטעם United Russia, המפלגה של ולדימיר פוטין. "רוסיה היא מדינת טרור, וט.א.ט.ו תומכות במלחמה עם אוקראינה" כתב מגיב אחד, ואחר נזף: "רוסיה הורגת אוקראינים, והיא שרה שיר של להקה שתומכת ברצח הזה. האם לא נותר שום דבר אנושי באמריקאים?".