אישה בת 35 הלכה לעולמה בפסטיבל טומורולנד בשישי בלילה - והרשויות הבלגיות חוקרות את המקרה. האישה הקנדית חשה לא בטוב בשעות הלילה ביום שישי ואיבדה הכרה. נעשו מאמצים להחיות אותה והיא פונתה לבית החולים - שם, לאחר מספר שעות נקבע מותה.

בהצהרה של משרד התובע הכללי של אנטוורפן נכתב: "משרד התובע החל בחקירה מיד, וממצאים ראשוניים מראים על עדות ברורה למוות כתוצאה משימוש בסמים. נתיחה שלאחר המוות וחקירת רעלים מקיפה יספקו לנו תשובות נחרצות".

Woman dies at Tomorrowland days after devastating fire on main stage https://t.co/jI1nL6t0TS pic.twitter.com/Uv9iGHHcvI