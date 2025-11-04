בשבוע שעבר חשפנו כאן ב-mako כי נועה קירל תכננה לקיים סדרה של ארבע הופעות בהיכל מנורה - אבל בגלל חזרת היורוליג לישראל היא תיאלץ להעביר אותן למקום אחר, ובודקת אופציה לקיימן באצטדיון רמת גן בסביבות חודש אפריל.

בשיחה עם mako נראה קירל מופתעת ומובכת מהידיעה: "את עוברת לרמת גן?" נשאלה, והשיבה: "זהו, אז אני קראתי את זה בדרך לפה ב-mako ואני לא יודעת על זה. אז אני צריכה לברר ולחשוב אלייך עם תשובה כי אין לי מושג... אה, באמת?".

ראיון: לילך מרקוביץ'

כפי שפורסם ב-mako, החלטת היורוליג להחזיר את המשחקים של מכבי והפועל תל אביב לישראל היא אומנם ברכה לענף הספורט, אבל בפועל זו מכה קשה על תעשיית המוזיקה והמופעים: כל האירועים שנקבעו מבוטלים או נדחו לתאריך לא ברור. בשבועות האחרונים כולם, מהזמרים המובילים ועד המפיקים העמוסים, מתרוצצים בלחץ בניסיון למצוא תחליף להיכל שכבר הפך להיות מוקד התרבות בישראל.