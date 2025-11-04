נועה קירל מגיבה לחשיפת mako: "אין לי מושג, צריכה לברר"
נועה קירל תכננה לקיים סדרה של 4 הופעות בהיכל מנורה, אבל בגלל חזרת היורוליג נאלצה להזיז אותן למיקום אחר ובוחנת את אצטדיון רמת גן. בתגובה לחשיפת mako נראתה הזמרת מבולבלת ונבוכה: "אני לא יודעת על זה, צריכה לברר"
בשבוע שעבר חשפנו כאן ב-mako כי נועה קירל תכננה לקיים סדרה של ארבע הופעות בהיכל מנורה - אבל בגלל חזרת היורוליג לישראל היא תיאלץ להעביר אותן למקום אחר, ובודקת אופציה לקיימן באצטדיון רמת גן בסביבות חודש אפריל.
בשיחה עם mako נראה קירל מופתעת ומובכת מהידיעה: "את עוברת לרמת גן?" נשאלה, והשיבה: "זהו, אז אני קראתי את זה בדרך לפה ב-mako ואני לא יודעת על זה. אז אני צריכה לברר ולחשוב אלייך עם תשובה כי אין לי מושג... אה, באמת?".
ראיון: לילך מרקוביץ'
כפי שפורסם ב-mako, החלטת היורוליג להחזיר את המשחקים של מכבי והפועל תל אביב לישראל היא אומנם ברכה לענף הספורט, אבל בפועל זו מכה קשה על תעשיית המוזיקה והמופעים: כל האירועים שנקבעו מבוטלים או נדחו לתאריך לא ברור. בשבועות האחרונים כולם, מהזמרים המובילים ועד המפיקים העמוסים, מתרוצצים בלחץ בניסיון למצוא תחליף להיכל שכבר הפך להיות מוקד התרבות בישראל.
בהמשך לסערה סביב הביטולים במנורה, אתמול חשפנו כי חלק ממשחקי היורוליג יזוזו לטובת קיום המופע "נקסט" בחנוכה. דרמה התחוללה מאחורי הקלעים של הפקת נקסט, המופע של עומר אדם בחנוכה הקרוב, שאתמול (שני) הוכרז רשמית על קיומו. אלא של-mako נודע שנמצא פתרון שכנראה יכעיס לא מעט אוהדי כדורסל. אחרי דין ודברים בין הצדדים הרלוונטיים, כולל בהיכל עצמו, לפי גורמים המעורים בפרטים "התקבל אישור סופי, המשחקים ש'הפריעו' לקיום ההופעות במנורה יעברו למקום אחר. טרם ידוע לאן אבל הן יתקיימו במקום אחר", אמרו אותם גורמים ל-mako.