אינפקטד מאשרום משיבים אש: "ההפגנות באוסטרליה? קמפיין ממומן נגדנו"

אינפקטד מאשרום (עמית "דובדב" דובדבני וארז אייזן) לא עוצרים לרגע. בחודשים הקרובים צמד הטראנס המצליח ישיק אלבום חדש, ובדרך לשם הוא חוזר הביתה - למופע חגיגי באקספו תל אביב, לציון 18 שנים לאלבום המצליח ביותר שלהם, Vicious Delicious, אותו יבצעו לראשונה במלואו.

"זה ביי פאר האלבום הכי גדול שלנו", מספרים דובדב ואייזן בשיחה עם mako. "זו הייתה תקופה שהושפענו חזק ממה שקורה באמריקה - לינקין פארק וכל הסצנה ההיא", אומר דובדב. ואכן, האלבום ערבב בהרמוניה נדירה בין פסיי טראנס, רוק, היפ-הופ ואפילו נגיעות ספרדיות (אולה לגיטרה הספרדית הבלתי נשכחת ב-Becoming Insane).

"ארז ואני בדיוק עברנו מישראל ל-LA באותם ימים", הוא נזכר. "גרנו יחד בבית קומונה כזה, יצרנו מוזיקה בלי לדעת בדיוק לאן זה ילך. ניסינו לעשות אלבום שנשמע בראש שלנו אמריקאי - אבל זה יצא מאוד שלנו, מאוד ישראלי". התוצאה הייתה אלבום מגוון במיוחד, שעל אף (ואולי דווקא בזכות) סגנונו המגוון שימש ככרטיס הביקור של אינפקטד לשוק האמריקאי.

עם להיטים כמו Becoming Insane, טראק אייקוני והמנון רחבות אדיר, האלבום הזה הפך להצלחה המסחרית הגדולה ביותר של אינפקטד. "כבר כשהטראק הזה היה מוכן, די ידענו שיש לנו משהו שיגרום לזעזוע קטן", מודה אייזן. "מצד אחד חששנו אולי שזה מסחרי מדי בשבילנו, אבל למזלנו שחררנו אותו - ותראה מה קרה".

פרסומת

ואכן, Becoming Insane התברר ככרטיס הכניסה של אינפקטד מאשרום לפלייליסטים של תחנות רדיו ומצעדים בישראל - דבר שלא ממש קרה אז לטראקים של טראנס. "בלי שהתכוונו זה נכנס למיינסטרים, די בטעות", מודה דובדב. "אנחנו אף פעם לא כיוונו למיינסטרים, רצינו לעשות את שלנו. אבל הרבה אנשים פשוט אהבו את מה שיצרנו, וזה הכניס את המוזיקה לרדיו והכל. היה לנו הרבה מזל שם". לדבריהם, חלק מה"מזל" הזה נבע גם משיתוף פעולה מוקדם יותר עם ברי סחרוף - הרמיקס המשותף ל"יום הולדת" ב-2002 - שקירב את הצליל האלקטרוני שלהם לאוזניים ישראליות עוד לפני הפריצה הבינלאומית הגדולה.

אבל, הם מתעקשים, הפריצה למיינסטרים לא הייתה מהלך מחושב ומתוכנן. "בדיעבד, אם היינו יכולים לתכנן להצליח ככה, אולי היינו מנסים לעשות עוד אלבום בדיוק כזה. אבל כל אלבום אצלנו משקף את מה שעבר עלינו בתקופה שלו. מה שאתם שומעים באלבום החדש שלנו זה פשוט מה שקרה לנו בשנתיים האחרונות".

וכך יצא שאחרי ההצלחה של Vicious Delicious הם דווקא המשיכו להתפתח לסאונדים חדשים ולא חזרו על אותה נוסחה. ובכל זאת, האלבום ההוא ממשיך להפתיע אותם עד היום. "יש שם קטעים שחשבנו שיהיו הלהיטים הגדולים, ובסוף אחרים תפסו חזק", אומר דובדב. "לדוגמה, Heavyweight הוא קטע אינסטרומנטלי ארוך בלי פוטנציאל מסחרי, ו-Artillery נכנס לפסקול של הסרט 'אל תתעסקו עם הזוהן'. והכי מצחיק? פתאום גילינו השבוע שהקטע Change The Formality, שלא ניגנו כמעט מאז שיצא, הוא היום השיר השני הכי מושמע מהאלבום באפל מיוזיק ואחד המובילים אצלנו בספוטיפיי. אין לי הסבר לזה - האלבום הזה ממשיך להפתיע גם 18 שנה אחרי".

פרסומת

במופע הקרוב באקספו תל אביב, אינפקטד יבצעו את האלבום מתחילתו ועד סופו ובסדר המדויק - כך חושף דובדב בשיחה, בהתלהבות של ילד. "זו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. ההופעה אפילו נפתחת עם Becoming Insane ואז ממשיכה ל-Artillery - בדיוק כמו ברשימת הטראקים. תחשוב איזה קטע זה: שנים שהיינו סוגרים הופעות עם Heavyweight כהדרן, ופתאום עכשיו הוא יהיה השיר הרביעי במופע".

מי שיגיע יזכה לחוות את כל האלבום כמסע בזמן ל-2007. "אחרי שננגן את האלבום במלואו", מוסיף ארז, "אנחנו נמשיך לסט דיג'יי שלנו לעוד שעתיים, עם כל שאר הלהיטים מכל השנים. כי יש עוד כל כך הרבה מעבר לאלבום הזה שצריך לנגן". וגם הליינאפ סביבם מבטיח מסיבה כמותה תל אביב לא ראתה כבר תקופה. "הפעם זה אירוע שהוא מסיבה נטו", מדגיש דובדב. "יש לנו את סאסי ודרוויש איתנו אנחנו רוצים שהקהל יקבל טראנס מסיבה לאורך כל הדרך. תל אביב לא ראתה מסיבה גדולה בחלל סגור כבר המון זמן, ואנחנו מתכוונים לתת לה בדיוק את זה. אנחנו בונים שם במה משוגעת, אחת המפחידות שהוקמו פה. לפי ההדמיות שראינו, זה עומד להיות משהו באמת מיוחד".

ארץ קשוחה

לארץ אינפקטד מגיעים אחרי סיבוב הופעות באוסטרליה, שלא היה שגרתי בכלל. בזמן שאצלנו התחוללה מלחמה, דובדב ואייזן יצאו להופיע עבור הקהל שלהם בקצה השני של העולם - ומצאו את עצמם בלב סערה אחרת. קבוצות פרו-פלסטיניות באוסטרליה ארגנו קמפיין קולני בניסיון לבטל את המופעים של אינפקטד.

"זה טור שהיה מאוד מסובך בהיערכות", מודה דובדב. "ידענו מראש שיהיו הפגנות. אנשים איימו על כל המועדונים והפרומוטרים שעובדים איתנו שם. ברור שהכול שם היה ממומן ומאורגן. אותם אנשים קיבלו כסף, עשו תחקיר עלינו, הפעילו לחץ כבד לבטל אותנו". לצערו, הוא מודה, "בחלק מהמקרים הם הצליחו".

פרסומת

AUSTRALIAN BUSINESS TARGETED



Infected Mushroom are two Jews from Israel.



They are performing in Australia.



They have been viciously targeted by extremists across Australia.



This video is from Melbourne where a business was targeted just for hosting these performers.



Is it… pic.twitter.com/GMFyJKEbWc — Australian Jewish Association (@AustralianJA) October 29, 2025

כמה אירועים אכן בוטלו מראש, וההרכב נאלץ להחליף לוקיישנים בשל חשש בעלי מועדונים מהבלגן. "תבין, הפרומוטרים שם אוסטרלים, לא ישראלים. מה הם אשמים שפתאום מכניסים אותם לוויכוח של המזרח התיכון?" הוא מדגיש. ועדיין, בתוך המציאות הטעונה הזו, אינפקטד מאשרום התעקשו לקיים את ההופעות - והקהל האוסטרלי הצביע ברגליים. "כל ההופעות היו סולד אאוט, והקהל היה מדהים", מדגיש ארז. "ישראלים, יהודים, וגם מלא אוסטרלים שאוהבים את המוזיקה - כולם באו, רקדו וטילו איתנו. עם כל הרעש מסביב, בסוף אנשים באו ליהנות מההופעה, וזה הכי חימם לנו את הלב".

במופע במלבורן, העיר שבה נערכה ההפגנה הגדולה ביותר נגד ההרכב, חיכתה להם גם הפתעה מרגשת. "מול עשרות המפגינים שעמדו בחוץ עם דגלי פלסטין, התייצבה קבוצה של תומכים מנופפים בדגלי ישראל. בפעם הראשונה ראינו גם הפגנת תמיכה מול ההפגנה נגדם", מתאר דובדב. "זה לא דבר רגיל באוסטרליה, הם בדרך כלל לא מעורבים ככה. היה מרגש לראות שיש מי שעומד מנגד".

פרסומת

הניסיון לבטל הופעות של אמנים ישראלים הוא לא בעיה ייחודית לאינפקטד מאשרום. "מה שרואים עכשיו זה שגל שלם של אמנים ישראלים חוטף ביטולים או חשש מצד מפיקים", אומר דובדב. "פרומוטרים פשוט לא רוצים להתעסק עם כאב הראש הזה - להפגנות צריך להביא יותר אבטחה, יש לחץ ובלאגן, אז הם מוותרים מראש. וזה הדבר שמטריד באמת, יותר מכמה מפגינים בחוץ".

אבל איך מתמודדים עם זה? "זה לא קל ואי אפשר תמיד לנצח במלחמה הזאת", דובדב מודה. "זו מלחמה על דעת קהל, והדעת קהל בעולם כרגע בעייתית מאוד מבחינת ישראל. אנחנו מקווים שבשנה הקרובה היא טיפה תחזור לכיווננו... אם זה יקרה או לא, אני לא יודע. אנחנו, מה אנחנו עושים? ממשיכים בשלנו. עושים מוזיקה, עושים הופעות, ומי שרוצה אותנו - באים בכיף".

בעוד כמה חודשים ייצא האלבום החדש שלהם. "הוא אמור לצאת בשנת ה-30 שלנו", מאשר דובדב בהתלהבות, ומספק טעימה מעוררת תיאבון. "האלבום מאוד מגוון, אבל ברובו חוזר לטהרת הקיק והטראנס שלנו". לדבריו, מי שהתגעגע לסאונד הפסייטראנס הקלאסי ימצא שם הרבה אהבה ישנה, אם כי כרגיל אצל אינפקטד יהיו גם הפתעות וז׳אנרים נוספים. הסינגל הראשון מתוכו, Lightweight, כבר יצא לפני כמה שבועות, והוא מתכתב באופן מובהק עם Heavyweight המיתולוגי. "יש לו קשר ישיר לקלאסיקה ההיא מלפני 20 שנה", אומר דובדב על הקטע החדש.

פרסומת

ומה לגבי חגיגות ה-30 עצמן? אל דאגה - הן מתבשלות. אינפקטד כבר מתכננים מופע גדול במיוחד לציון המאורע בשנה הבאה. "יהיה אירוע 30 שנה בישראל, וגם בכמה מקומות בעולם", רומז דובדב. את הפרטים הוא עוד לא חושף. "אני לא יכול עדיין לציין איפה זה יהיה בישראל, אנחנו עובדים על זה. אבל כן, תתכוננו - יהיו מלא דברים שקורים סביב ה-30 שנה וגם סביב האלבום החדש. הולכת להיות שנה מרגשת".

פרידה כואבת

לצד התוכניות לעתיד, דובדב ואייזן גם נושאים איתם בימים אלו זיכרונות עבר מרגשים - וגם אבל. בחודש שעבר הלך לעולמו יורג (Jörg), דיג'יי ומפיק טראנס גרמני שהיה דמות מפתח בסצנה הבינלאומית בשנות התשעים ובעל תרומה עצומה להתפתחות הטראנס הישראלי. עבור ארז מדובר בעניין אישי: השניים עבדו יחד שנים ארוכות, והפכו לחברי אמת. "את יורג אני מכיר בערך מגיל 14", הוא מספר. "יום אחד הוא דפק לי בדלת - בחור ענק עם קעקועים, שנראה קצת מפחיד - אבל מיד ראיתי שהוא בן אדם סופר חמוד".

יורג אימץ תחת חסותו את ארז הנער, ובמשך כמה שנים השניים עבדו צמוד. "אמא שלי אפילו עשתה לו ראיון עבודה לפני, לוודא שהוא לא איזה רוצח פסיכופת", ארז צוחק בעצב. "הקמנו הרכב יחד, הופענו בכל העולם. הוא אפילו גר אצלנו בבית תקופה. היה לי עולם סודי כזה איתו, בזמן שחברים שלי היו בצופים אני הייתי עם יורג על הבמות בטוקיו".

פרסומת





יורג, שהיה מוכר בסצנה כחלוץ ומנטור, השקיע מאוד בקידום הדור הצעיר בישראל. "הוא עזר להמון ישראלים, הביא אותנו להופעות, נתן לנו סאונדים, רעיונות. תמיד מאחורי הקלעים - הוא לא היה מהצועקים 'אני ואני'. בן אדם זהב", אומר ארז.

כיום, חודש אחרי, הוא חוזר לרגעים של הבשורה האיומה: "קיבלתי את הבשורה מחבר משותף, ישר התקשרתי לאשתו לוודא. כששמעתי שזה אמיתי פשוט התפרקתי על הקו. זה היה שוק מוחלט. יורג היה כל כך חזק ותמיד שם, ופתאום... קשה לתפוס את זה".

על שוטרים ובליינים

לצערנו, קשה לדבר על סצנת הטראנס המקומית בלי להזכיר את מה שמעסיק אותה בשבועות האחרונים: אירוע האלימות החריג במסיבת הטבע ביישוב כליל, שם, לטענת הבליינים, המשטרה פיזרה את המסיבה באמצעות רימוני הלם. דובדב ואייזן, שהיו שם מהיום הראשון של המסיבות, מצרים על התמונות הקשות. "זה בהחלט שיא שלילי, אירוע חמור מאוד", אומר דובדב בכובד ראש. "חוסר רגישות מוחלט, במיוחד לאור מה שקרה בפסטיבל נובה".

מסיבה בצפון פוזרה על ידי המשטרה | צילום: Facebook

פרסומת

היחסים בין סצנת הטראנס למשטרה ידעו עליות ומורדות לאורך השנים, והוא מדגיש שזה נושא מורכב. "תראה, לעשות מסיבה חוקית בשטח פתוח ולעבוד ביחד עם המשטרה - זה לא פשוט. יש מפיקים שיודעים איך לתאם ולהרים אירוע בצורה חלקה, ויש שפחות. במקרה הזה, מהצד של המשטרה זה היה טיפול מזעזע. אני מאוד מקווה שהופקו לקחים ושזה לא יקרה שוב. עדיף שהמשטרה תהיה שם כדי לאבטח את הקהל ולשמור על הסדר, במקום לבוא ולהילחם במסיבה עצמה. בסופו של דבר, המפיקים שעושים אירועים עכשיו עושים עבודת קודש - מביאים שמחה לאנשים כשכולם צריכים את זה. הלוואי שהגורמים שם למעלה יבינו את זה".