סגירת מסיבות טבע והמלחמה של משטרת ישראל בסצנת הטראנס היא לא דבר חדש - אבל נדמה שביום שבת האחרון, באירוע שהתקיים בכליל שבצפון, נשבר שיא נוסף ביחס של המשטרה למסיבות ולבליינים. שוטרים רבים פרצו למסיבה שאורגנה ללא רישיון, ועל פי העדויות עשו שימוש ביריות ורימוני הלם.

המשטרה, מצידה, טוענת כי השתמשה ברימוני ההלם בפעולה שאינה קשורה למסיבה. לדברי המשטרה (שתגובתה המלאה תובא בסוף הכתבה), השימוש ברימוני ההלם נעשה במתחם צימרים סמוך למסיבה ו"נועדה לטיפול באירוע פלילי אחר בו מעורב אמל"ח". משהגיעו למתחם הבחינו גם במסיבה שהתקיימה, לטענתם, "באופן פיראטי", ולכן פוזרה.

בקהילת הטראנס הישראלית, שחוותה שבר אדיר בעקבות הטבח במסיבת הנובה, ההתרחשויות הובילו במהירות לרגעי אימה ופחד. "הגעתי למסיבה ליהנות, ובערך ב-19:00, כשאני יושבת עם עצמי בפינה ונהנית מהנוף והמוזיקה, שמעתי קול הדף אדיר", מספרת יסמין בן דהן (40) שמבלה במסיבות טראנס מגיל צעיר. "נכנסתי לשוק ולא הבנתי מה קורה, ראיתי אנשים רצים ואז שמעתי עוד שני בומים ויריות. התחלתי לרוץ, הגוף השתתק והייתי רגע מלאבד הכרה".

בן דהן ממשיכה ומתארת רגעי חרדה קשים: "למזלי אחת החברות שלי ראתה אותי ומיד משכה אותי אליה וחיבקה חזק ואני מבולבלת ממלמלת מילים ובטוחה שעוד רגע הכל נגמר, שרוצחים את חברים שלי. פתאום הגיעו שוטרים ולוחמים עם נשקים שלופים ממש כמו בסרט אימה. צריך להבין שבהתחלה לא הבנו שזה שוטרים, הם לבשו בגדים טקטיים וראינו נשקים שלופים, רימון בין הרגליים של בליינית שלא התפוצץ - חשבנו שאלה מחבלים. מבחינתי זה השבת השחורה שלי - ועליה אחראית משטרת ישראל", סיכמה.

בן דהן מתארת יחס מזעזע מצידם של השוטרים. "אחרי שעה שאני מבולבלת ולא מוצאת את עצמי באתי לאחד השוטרים ושאלתי 'מה עושים עכשיו?' הוא ענה לי בזלזול: 'לכי עד לכביש, תעצרי טרמפ או שתקחי מונית יא מסוממת'. אציין שאני לא נוגעת כלל בסמים".

באירוע המדובר נכחו גם שורדי נובה ואנשים פוסט-טראומטיים, שההתרחשות עוררה בהם זכרונות טראומטיים וקשים. ל-mako נודע כי מספר תלונות הוגשו למח"ש בשל האירועים. "גם אם לא היה אישור משטרתי למסיבה - למרות שהיא התקיימה בשטח פרטי מוסדר - זה לא מצדיק את הבריונות הזו", מספר ד׳, בליין ותיק. "זה נראה כאילו המשטרה לא יודעת מה קרה פה ב-7 באוקטובר ואיזה טראומה אנשים סוחבים. ניתוק מזעזע".

בדו"ח רפואי שהגיע לידי mako מתאר רופא מפגש עם אחד ממבלי המסיבה אליה הגיעו השוטרים - גבר שסובל מפוסט טראומה לאחר שנכח במסיבת ה"נובה" ב-7 באוקטובר. "הוא נכח אתמול... במסיבה במהלכה פרצו כוחות ביטחון לאירוע, כולל כניסה עם נשיקת וזריקת רימונים. ברח בין העצים, עם סימני שפשוף שטחיים ברגליים. מרגיש חרד, לא מצליח לישון, חוסר שקט", מתואר בדו"ח.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: