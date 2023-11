"לזה אתם קוראים 'לחלוק'"? - כך תהתה הזמרת והיוצרת האיסנלדית ביורק בפוסט שהעלתה בטוויטר ובאינסטגרם שלה אתמול (שישי). בתמונה שפרסמה הזמרת נראית מפת ישראל כאשר כביכול השטח שלה היה שייך כולו ב-1947 ל"פלסטין", והלך והצטמצם עד ימינו - סדרת תמונות שמשרתת נראטיב מאוד ספציפי ומתעלמת מתוכנית החלוקה של האו"ם לה סירבו המנהיגים הערבים, הכיבושים של ירדן ומצרים לאחר מלחמת העצמאות ועוד.

ישראלים רבים עושים לילות כימים בניסיון להילחם על שמה של ישראל ברשת - וכך גם הפעם. אלה קינן, שהפכה בתקופה האחרונה לכוח בלתי מבוטל של הסברה ישראלית, גייסה את עוקביה - והפוסט של ביורק הוצף באינספור תגובות של ישראלים שמציגים מפה מדויקת יותר של הסיפור. "ביורק, תפסיקי לשתף פייק ניוז - המפה הזו שקרית", כתבו לה רבים. "אנחנו קוראים לזה שקרים. ברכותיי, את מוסיפה את חלקך לתעמולה של חמאס", כתב גולש אחר. "למפה הזאת יש יותר קשר לעולם האמיתי ממה שאת פרסמת", כתב לה גולש שצירף תמונה של "הארץ התיכונה" מ"שר הטבעות".

This map is more related to the real world than you one you shared pic.twitter.com/8Z0EnhzU9Z