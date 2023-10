את אלה טרוולס, אלה קינן בת ה-35, שהתפרסמה כיוצרת תוכן בתחום התיירות וטיולים, ומאז תחילת המלחמה התגייסה כל כולה לטובת ההסברה הישראלית, קשה מאוד להשיג בימים אלו. היא מקבלת לדבריה 500-600 הודעות כל יום, גם מגורמים פרו פלסטיניים שמקללים אותה ומנסים לסגור לה את החשבונות, וגם מעיתונאים בכל העולם, שמבקשים ממנה להתראיין. עד כה כבר דיברה עם כלי תקשורת בגרמניה, צרפת, יוון ופולין.

"מדווחים עליי מלא, מנסים להוריד לי את החשבון, לפרוץ לי את החשבון, מרוב דיווחים אי אפשר למצוא אותי בטוויטר, אם אתה לא עוקב אחריי. מקללים אותי - מאות הודעות עם קללות, איחולי מוות ומה לא", היא מספרת בראיון ל-mako.

עם 94 אלף עוקבים באינסטגרם, 36 אלף עוקבים בטוויטר (אבל חשיפה שמגיעה למאות אלפים ואף למיליונים), 14.6 אלף עוקבים בטיקטוק ו-9,000 עוקבים בפייסבוק, קינן שמה את עצמה בחזית ההסברה הישראלית. היא זו שהגתה וטבעה את הקמפיין שהגיע לכל מקום בעולם, כולל לנאומו של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן: חמאס הוא דאעש, Hamas is ISIS, כבר ביום ראשון, 8.10, יום לאחר המתקפה של חמאס על ישראל.

בפוסטים שכתבה בנושא הסבירה שההשוואה לנאצים רחוקה מדי לדור הנוכחי, ואילו מעשיו האכזריים והברוטליים של דאעש, רק מהעשור הקודם, חקוקים יותר בזיכרון הקולקטיבי העולמי, ולכן ההשוואה יותר אפקטיבית. מסר נוסף שהיא מעבירה וגם תפס בכל הרשתות החברתיות הוא – "המערב הוא הבא בתור", The West is Next.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Ella Travels אלה קינן‎‏ (@‏‎ellatravelsworld‎‏)‎‏

מאז שהחלה המלחמה, ניכר כי ההסברה הישראלית הרשמית לא מצליחה לעמוד בקצב של האירועים, וכי האזרחים נוטלים את המשימה הזאת על עצמם, בדומה למשימות אחרות כמו דאגה למילואימניקים ולמפונים מבתיהם בדרום. משרד ההסברה הממשלתי בראשות גלית דיסטל אטבריאן נסגר לאחר ביקורת קשה שספג, והשבוע תקציבו הועבר לטובת עוטף עזה.

אל הוואקום הזה נכנסים קינן ומשפיענים אחרים בולטים, כמו יוסף חדאד, מטה ההסברה האזרחי שהקים אליאב בטיטו ופרויקט ההסברה של mako. דוגמה בולטת היא ההתנהלות שלהם בזמן הדיווח השגוי, שהופץ על ידי חמאס והגיע לכלי תקשורת אחרים כמו BBC וניו יורק טיימס, על כך שהפצצת בית החולים בעזה נעשתה על ידי ישראל. עוד בטרם דובר צה"ל פרסם כי ההפצצה נעשתה בגלל שיגור כושל של הג'יהאד האסלאמי, ברשתות החברתיות כבר עלו תיעודים שמוכיחים זאת. כך פוסט שהעלתה קינן באנגלית הבהיר: "על פי ניתוח המערכות המבצעיות של צה"ל, בוצעה תקיפה של רקטות לעבר ישראל על ידי הג'יהאד האיסלאמי, שפגע בסביבת בית החולים בעזה", לצד סרטון. הפוסט זכה ליותר מ-2.7 מיליון חשיפות, לא כולל שיתופים אחרים ברשת.

An analysis of the IDF's operational systems, a rocket attack was carried out towards Israel by The Islamic Jihad, which struck in the vicinity of the Gaza hospital at the time of impact.



The Gaza-based Palestinian Islamic Jihad (PIJ) organization is responsible for the rocket… pic.twitter.com/NJXEBhWgFm — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 17, 2023

במקרה בולט אחר, התמקדה קינן בזמן אמת בתגובות ויראליות לפוסט של פעילת המאבק למען האקלים, גרטה טונברג, שכתבה שהיא תומכת בפלסטין ובעזה, ללא התייחסות בתחילה לטבח בישראל, במטרה להעמיד אותה על צביעותה. בין היתר, הגיבה לה עם תמונתו של החטוף הצעיר ביותר, כפיר ביבס בן ה-9 חודשים, וכתבה: "גרטה יש לנו תינוקות, ילדים, סבתות ונשים וגברים שנחטפו בעזה. את אומרת שאת בעד האנושות", תגובה שזכתה ל-250 אלף צפיות בתוך הפוסט הוויראלי של טונברג, שנחשף למיליוני אנשים.

Greta we have babies, children, grandmothers and women and men kidnapped in Gaza. You say you are pro humanity.



Please share this @GretaThunberg We want our babies home.#GretasupportsISIS#Hamas_is_ISIS #HamasisISIS #FreeGazaFromHamas pic.twitter.com/YS39nuGXCN — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 20, 2023

בתגובה אחרת אליה היא כתבה: "גרטה, אם את בעד האנושות, אנחנו מחכים שתקראי לשחרור מידי של כל הישראלים שנחטפו בעזה על ידי חמאס, ארגון טרור דמוי דאעש". קינן הסבירה כי טונברג היא אישיות שמייצגת את דור ה-Z ויש לה השפעה על מיליוני אנשים: "אני רוצה שהיא תכתוב פוסט שהיא קוראת לשחרור כל החטופים. יש לה השפעה עצומה על הדור הזה", הסבירה.

Greta, if you're pro-humanity, we're waiting for you to call for an immediate release of all Israelis kidnapped in Gaza by Hamas, an ISIS-like terrorist organization. @GretaThunberg #gretasupportISIS pic.twitter.com/dpJL377kr9 — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 21, 2023

Good Morning Greta, if you're pro-humanity, we're waiting for you to call for an immediate release of all 210 Israelis kidnapped in Gaza by Hamas, an ISIS-like terrorist organization. @GretaThunberg #gretasupportsISIS pic.twitter.com/qu2AehLQQj — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 22, 2023

בשיחה עם mako, מוסיפה קינן: "לגבי ה-BBC ו-NYT אנחנו היינו חלק מההתארגנות ששמה לחץ ותרמנו לזה משמעותית. אפשר לראות את החשיפה של התוכן אצלי על ה-BBC ששברה את טוויטר, אבל קשה לומר שזה רק אנחנו. לעומת זאת, גרטה זו עבודה שלנו ועוד לא סיימנו איתה - היא מפרסמת חשבונות שמהללים את הטבח של ה-7.10 באופן גלוי".

שבוע טוב!

לא סיימנו עם גרטה טונברג. מדובר במובילת דעת קהל עם יותר מ-23 מיליון עוקבים בכל הפלטפורמות שלה, ובעיקר מזוהה עם gen Z שמוביל את רוב המחאות האלימות במיוחד באוניברסיטאות וברחובות בירות אירופה.



אני מבקשת כמה דברים:



1. קחו את העיצוב הזה וכתבו את הטקסט הבא.



Greta, if… pic.twitter.com/jSy716wgIk — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 21, 2023

הפוסטים של קינן בטוויטר מתחלקים לכאלו באנגלית ובעברית. אלו באנגלית פונים לקהילה הבינלאומית, ושם היא מעבירה מסרים כמו מי זה ארגון הטרור חמאס, שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל ושאין למטרה זו כל קשר למצור על עזה. פוסטים נוספים שלה באנגלית עוסקים בחטופים ובשבויים הישראלים שנמצאים בתוך עזה.

It's been almost 3 weeks since our babies, brothers & sisters, mothers & fathers, grandparents and partners have been kidnapped to Gaza by the ISIS-like terrorist organization Hamas, backed by Iran & Qatar.



Amongst the 220 people, there are more than 30 babies and children, some… pic.twitter.com/G0A33gbkdd — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 25, 2023

There's a narrative on social media according to which Israel has been under heavy rocket & terror attacks for years because of the siege it has on Gaza.



Well, Egypt also has a siege on Gaza, and they also share a border with it - yet no rocket or terror attacks on them.



Why… pic.twitter.com/BzSf5WcIPN — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 26, 2023

במקביל, בפוסטים שהיא כותבת בעברית היא פונה הרבה פעמים לקהל הישראלי ומדגישה איזה מסרים צריך להעביר ברשתות, שולחת לינקים לשיתוף חומרים על המלחמה וכן על איזה עמודים מסיתים נגד ישראל צריך לדווח.

https://t.co/rabemipJuc



מזכירה שלכאן עולים כל הקישורים לתוכן וגם וידאו וטקסטים שתוכלו לשתף בעצמכם. חשוב לעשות גם וגם. תודה רבה. — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 23, 2023

קינן מספרת שהיא הכי פעילה בטוויטר ואינסטגרם, ו"מתחילה להעלות הילוך" גם בטיקטוק. איך יום רגיל שלה נראה? "בבוקר - אני עושה מעבר לראות מה קורה בכל הרשתות, מה השיח, הכנה של תוכן בהתאם ופרסום שלו, ופגישות לשיתופי פעולה אפשריים. בערב עוברת על תגובות, פניות מעניינות ועוד", היא אומרת.

לדבריה, טוויטר היא הזירה הכי אלימה וקשה גם בימי שגרה, ועוד יותר בימי מלחמה. "כמות החשיפה והאנשים שמגיבים מכל העולם בהשוואה לאינסטגרם או כל פלטפורמה אחרת לא נתפסת", היא אומרת.

מה המסרים שלישראל הכי קשה להעביר?

"שאם לא חמאס, אז אף אחד לא היה מת גם בישראל וגם בעזה. הכל על חמאס. כולם מדברים על המצור שישראל עושה על עזה, ומתעלמים מההגנה העצמית שלנו מהם, והרי גם במצרים יש מצור על עזה, אבל עליהם החמאס לא יורים רקטות נכון? כי זה לא קשור למצור, זה קשור לזה שהם רוצים לרצוח אותנו ושאירופה הבאה בתור".

אלה קינן, אלה טרוולס | צילום: פרטי

כשהיא נשאלת על שיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים, קינן מספרת שמשרד ראש הממשלה הכניס אותה לקבוצת וואטסאפ, שמעת לעת שולחים שם חומרי וידאו להסברה. באשר למשפיענים אחרים, היא משתפת הרבה פעמים פוסטים שלהם, אבל אין לה שיח יומיומי איתם. "זה זמן טוב לפרגן ולהגיד שיוסף חדאד, חן מזיג, טלי ברטור ועוד רבים וטובים עושים עבודה מדהימה. מדהימה", היא אומרת.

היום (ה') היא השתתפה בסיור שהוציאה הלשכה של דני דנון של עיתונות ומובילי דעת קהל, גם מחו"ל, לעוטף עזה. "ביקרנו בקיבוץ כפר עזה. ביקרנו במסיבה ברעים, פסטיבל נובה, וגם בנתיבות. המטרה לצלם ולהראות את הנזק שנשאר, לתקשר את זה לעולם בצורה מקורית וכל אחד כראות עיניו", היא אומרת. "יש שם ריח של מוות ודם, אבל זה חשוב כדי לזכור למה אני עושה את מה שאני עושה".

צפית בסרטונים הקשים מהטבח ב-7.10 בעצמך?

"לצערי צפיתי כמעט בהכל, אני חושבת שהגעתי לרמה מסוימת של הצפה, ואני כבר לא יכולה יותר לצפות בזה, אבל שמחה שאני יודעת בדיוק מה קרה. זה דלק מניע כדי להזכיר לעצמי למה אני עושה את מה שאני עושה - מגיע לנו חיים בטוחים. גבול עם שוויץ".

סערת הרשת האחרונה בנושא ההסברה הייתה השבוע לאחר שחרורה של יוכבד ליפשיץ בת ה-85 מהשבי העזתי ומסיבת העיתונאים שהיא קיימה, בה התייחסה ל"תופת שעברה", לכך שהוכתה על ידי המחבלים בזמן חטיפתה, אך גם ציינה כי לאחר מכן היחס אליהם היה טוב. רבים שאלו איך ליפשיץ, שבעלה עדיין מוחזק בעזה, לא תודרכה לפני הראיון על ידי גורמים רשמיים, והיה חשש כי הדברים החיוביים (המעטים) שאמרה על חמאס יפגעו בהסברה הישראלית.

כשהיא נשאלת על הנושא, קינן מפנה לפוסט שכתבה עליו ובו הבהירה: "ממעבר על רשתות התקשורת המרכזיות, כמעט כולם מלבד אל ג׳זירה הדגישו את העובדה שהיא עברה תופת ושהיא בת 85 ובעלה עדיין בשבי ולא התייחסו למה שאמרה בשלהי הדברים. כל אדם שפוי מבין שאין הומניות בלחטוף קשישים גם אם ניקו להם את השירותים".

"אני שמחה שיוכבד ליפשיץ, נורית קופר, יהודית ונטלי רענן כאן איתנו. ממליצה להימנע מלתקוף את מי שחוו תופת, וקרובי משפחותיהם עוד שם. חכמים ממני הסבירו מדוע כבר בשלל ציוצים, אם כי לי זה נראה כמו חמלה וכבוד אנושי בסיסי. אני מעלה על החטופים כל יום תוכן ואשמח שתשתפו - יש יותר מ-220 מבני עמנו בשבי חמאס, האנשים המתועבים עלי אדמות, ובזה אני מציעה שנתמקד".

שלום, רציתי לכתוב משהו שאמור לגרום לכם להרגיש קצת יותר טוב. ב-24 שעות האחרונות קיבלתי עשרות או אולי מאות (מי סופר) הודעות על כמה הראיון של יוכבד ליפשיץ ״הרס את העבודה של ההסברה״.



ממעבר על רשתות התקשורת המרכזיות, כמעט כולם מלבד אל ג׳זירה הדגישו את העובדה שהיא עברה תופת ושהיא בת… pic.twitter.com/pyOn4erjf1 — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 25, 2023

"שורה תחתונה, לא היה פה ממש נזק הסברתי ושירדו ממנה כבר, הוא השתחררה משבי ובעלה שם", מוסיפה קינן.

בימים אלו, כאשר המשבר הכלכלי כבר מעבר לפינה ורבים מוצאים לחל"ת, קינן היא עצמאית ואין לה כרגע שכר. יחד עם זאת, היא מבקשת להדגיש: "אני לא קורבן, אני בחרתי להיכנס לדבר הזה".

ואיך המשפחה והחברים שלך מתייחסים לפעילות שלך?

"ברגיל. זה באמת לא כזה מעניין, אני לא הסיפור פה, אלא ההתארגנות האזרחית והתפוצה".