ב-2024 ג'ניפר לופז הייתה אמורה לצאת לסיבוב הופעות לכבוד אלבומה החדש, This Is Me... Now. הכרטיסים נמכרו לאט ובדלילות וסיבוב ההופעות מותג מחדש כ"כל הלהיטים הגדולים בלייב" בתקווה שזה ימשוך קהל. ואז, אולי על רקע הפרידה מבן אפלק, הסיבוב בוטל רגע לפני ההופעה הראשונה, בסוף מאי 2024. עכשיו, סוף סוף, ג'יי לו יצאה לסיבוב הופעות - אבל הביקורות, גם מצד המעריצים, קוטלות.

הסיבוב הנוכחי שזכה לשם Up All Night: Live in 2025 התחיל בסדרת הופעות בספרד, ומעריצים (והייטרים) מיהרו לבקר את יכולות השירה הבינוניות ומטה של לופז ואת התלבושות שנראות זולות או סתם כאילו הועתקו מביונסה.

"בבקשה שמישהו ייתן לאישה הזאת תסריט לקומדיה רומנטית, היא חייבת להפסיק", כתב מגיב אחד בטיקטוק. בתגובה לאותו הסרטון, שמראה את לופז שרה את הלהיט "Love Don't Cost a Thing" ("האהבה שלי לא עולה דבר"), כתב מגיב אחר: "גם התלבושת הזאת לא עלתה כסף, ורואים". אאוץ'. אחרים הגדירו אותה כ"ביונסה מ-Temu".

הביקורות הקשות על לופז מגיעות אחרי שנים של שמועות וטענות לפיהן ג'יי לו היא בכלל לא הזמרת האמיתית בשירים שלה, בגרסאות הסטודיו שלהם. בשנה שעברה טענה זמרת ליווי בשם נטשה ראמוס כי הקולות בפזמון להיט הענק Jenny From the Block שייכים לה.

בסדרת סרטונים שהעלתה לטיקטוק חשפה הזמרת האלמונית כי שימשה זמרת רקע עבור ג'ניפר לופז, וגם קיבלה קרדיט ותודות באלבום שלה מ-2002, This Is Me... Then. אולם בסרטונים שהעלתה, רמוס מבהירה כי הקול שלה הוא הקול המוביל בפזמון השיר ("Don't be fooled by the rocks that I got..."), שהוא, כידוע, החלק הכי מוכר בו. בנוסף, כך היא טוענת, הקול של ג'ניפר לופז הונמך מאוד ב"מיקס" הסופי לשיר.