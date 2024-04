ג'ניפר לופז בכלל לא יודעת לשיר? לפי שמועה שרצה כבר 20 שנה, ג'ניפר לופז היא אולי הרבה דברים - שחקנית, אשתו של בן אפלק, יפהפיה - אבל זמרת היא לא. מאז התחילה בקריירה מוזיקלית ועלתה לתודעה ככוכבת פופ עם להיט הענק "ג'ני פרום דה בלוק", שמועות עיקשות טענו כי לופז לא באמת יודעת לשיר, ונעזרת בתוכנות תיקון קול בסטודיו - או בזמרות מחליפות. כעת, בשעה שהיא מקדמת באגרסיביות אלבום חדש, אישה ששימשה כזמרת רקע שלה מאשרת את השמועות לגבי ג'יי לו, ולו חלקית. נטשה רמוס, בת 41, טוענת: "אני שרה את הפזמון ב-Jenny from the Block".

בסדרת סרטונים שהעלתה לטיקטוק חשפה הזמרת האלמונית כי שימשה זמרת רקע עבור ג'ניפר לופז, וגם קיבלה קרדיט ותודות באלבום שלה מ-2022, This Is Me... Then. אולם בסרטונים שהעלתה, רמוס מבהירה כי הקול שלה הוא הקול המוביל בפזמון השיר ("Don't be fooled by the rocks that I got..."), שהוא, כידוע, החלק הכי מוכר בו. בנוסף, כך היא טוענת, הקול של ג'ניפר לופז הונמך מאוד ב"מיקס" הסופי לשיר.

יש להבהיר כי זו לא הפעם הראשונה בה ג'ניפר לופז ואנשיה משתמשים בזמרת אחרת לפזמון השיר. בשנת 2020 טענה הזמרת האמריקאית יאנה קראולי כי היא שרה את הפזמון בשירה של לופז Get Right - אבל לא קיבלה קרדיט על כך: "זאת ממש לא ג'ניפר לופז", הבהירה בראיון.

לשאלותיהם של מגיבים רבים הסבירה ראמוס: "קיבלתי קרדיט באלבום, אבל מבחינה כלכלית - הייתי שמחה אם היו דואגים לי קצת יותר. ניצלו אותי, אבל מה אפשר לעשות? זה לא שבכל פעם שהיא תשיר את השיר הזה היא תגיד 'תודה לבחרה שלי נטשה ששרה 90 אחוז מהשיר!". המגיבים התייצבו לצידה של ראמוס: "את צריכה לקבל כסף על כל פעם שמישהו מנגן את השיר הזה", כתב לה מגיב אחד. "זה לא פייר, היא הרוויחה מיליונים בזכות השיר שלך", כתבה אחרת.

גם בתגובות לסרטון היוטיוב של הלהיט של לופז, המגיבים חגגו: "וואו, נטשה ראמוס מעולה בשיר הזה!", כתבה אחת. אחר ציטט את הזמרת מאריה קארי, שאמרה פעם על ג'ניפר לופז: "ברור שהיא ישנה 8 שעות בלילה. אם הייתי זוכה לתענוג של לא לשיר את השירים של עצמי, גם אני הייתי ישנה ככה". "לנטשה יש קול יפהפה", כתב מגיב נוסף. ג'ניפר לופז לא הגיבה להאשמות, נכון לכתיבת שורות אלו.