פסטיבל The Great Escape בברייטון, אנגליה היה אמור להיות חגיגה מוזיקלית של מאות אמנים עצמאיים - אבל כ-125 להקות וזמרים פרשו מהפסטיבל בשבועות האחרונים. הסיבה? אחת מנותנות החסות המרכזיים לפסטיבל היא חברת ההשקעות ברקליס, שסייעה כלכלית לחברות נשק שמכרו נשק לישראל. האמנים הרבים שפורשים מהפסטיבל עושים זאת, לדבריהם, "כמחאה נגד רצח העם בעזה".

רשימה ארוכה של אמנים פרשו בשבועות החולפים: להקות כמו Lambrini Girls, Rett Madison, Mui Zyu, Picture Parlour ועוד. להקת Big Special, להבדיל, הודיעה שתופיע בפסטיבל - אבל תתרום את כל הרווחים מההופעה לעמותה לסיוע לילדים פלסטינים. בנוסף, אמנים בעלי שם כמו להקת "מאסיב אטאק", בריאן אינו ולהקת IDLES לא היו אמורים להופיע בפסטיבל, אך חתמו על מכתב שקורא לפסטיבל לוותר על "ברקליס" כנותני חסות.

Bands on The Great Escape boycott: “Artists are realising they’re the ones with the power”



Over 125 artists pull out of the Brighton showcase festival over ties with Barclays@M_cramps @ilovealcopop @bsmrocks @sqrrlflwr @sarahcreanmusic @massiveattackuk https://t.co/rGr4SIDxET