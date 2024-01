"מאסיב אטאק", ההרכב האלקטרוני שזכה להצלחה בשנות התשעים, הגיע לישראל פעמיים: פעם אחת ב-1995, כמופע חימום של דייויד בואי, ופעם אחת לבד, ב-1999. מאז ההרכב לא הגיע לכאן - וכעת הם מצהירים במחאה: "לא נופיע יותר בישראל".

ההצהרה של להקת מאסיב אטאק הופיעה בחשבון הטוויטר שלה כתגובה לגולש ישראלי. ביום שישי האחרון פרסמה הלהקה "מימ" הלועג לישראלים: "אני יכול לסלוח לרצח עם, אבל לא לעיכובים במשלוחים", נכתב שם, כהלצה על חשבון הישראלי הממוצע. בתגובה, כתב להם הגולש הישראלי ירון גת בעקיצה: "ההופעות שלכם בתל אביב היו נהדרות".

Massive Attack have not performed (& will not perform) in Israel since the international request was made by Palestinian civic society & artistic institutions in 2002 (reiterated in 05 as BDS) as a form of non-violent pressure on Israel to end its brutal occupation of Palestine. https://t.co/SKnl2Q7FKZ