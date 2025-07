זו הייתה תקופה קשה עבור קייטי פרי: הקאמבק המוזיקלי שלה בדמות אלבום חדש הסתמן ככישלון מהדהד, סיבוב ההופעות שלה זוכה ללעג, ולפי דיווחים שמגיעים בשבועות האחרונים, היא ואורלנדו בלום פירקו את החבילה אחרי כעשור של זוגיות, והוא, מצידו, נראה צמוד לסידני סוויני. נראה שכל הלחץ משפיע עליה - כי בהופעה שהתקיימה אתמול באוסטרליה לא הצליחה פרי לעצור את הדמעות.

בסרטון נראית פרי עם דמעות בעיניה וקולה נשבר כשהיא צועקת לקהל: "תודה שתמיד הייתם איתי, אוסטרליה, זה כל העולם בשבילי", ואז עוברת לאחד מהלהיטים הגדולים בקריירה שלה - Firework. "לעבור פרידה בזמן סיבוב הופעות... שברתם אותה", כתב מגיב אחד על המצב הנפשי הקשה של הזמרת.

going through a breakup in middle of tour again with a hate train.. yall really broke her pic.twitter.com/MTnBrzOr8Z