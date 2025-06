חתונת המיליונים של מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס והעיתונאית לורן סנצ'ז גרמה לנהירה של האנשים המפורסמים בעולם לוונציה. בין הסלבס שחלשו על רחובות העיר האיטלקית, הגיעו גם הרווק הטרי אורלנדו בלום והשחקנית הלוהטת סידני סוויני, שכבר הספיקו לעורר שמועות על רומן.

בלום (48) הגיע לחתונה לבדו לאחר שבשבוע שעבר דווח כי הוא וקייטי פרי נפרדו באופן רשמי, בתום תשע שנים של זוגיות ובת משותפת. סוויני (28), כזכור, גם היא רווקה טרייה - זאת לאחר שלאחרונה גם היא נפרדה מבן זוגה בשבע השנים האחרונות ואף ביטלה חתונה.

Orlando Bloom isn't even divorced yet and he's already hanging out with Sydney Sweeney in Venice.



These people move on so quickly from relationships, it's scary. pic.twitter.com/6pb5SeQTmn — The Spiritual housewife. (@BelieveChe95988) June 29, 2025

אבל לפני שכולם מתלהבים, כנראה שיש כאן צורך בהסברים. בלום וסוויני לא בילו רק שניהם, אלה הסתובבו ברחובות העיר יחד עם כוכבים אחרים שהגיעו גם הם במיוחד לכבוד חתונת השנה, ביניהם טום בריידי, הסופר מודל קארלי קלוס ועם הפמליות שלהם.

בזמן שאורלנדו וסוויני מטיילים להם, קייטי פרי שוהה באוסטרליה כחלק מסיבוב ההופעות שלה. הזמרת שיתפה פוסט עם רצף תמונות מהיבשת הרחוקה, ובו נראות הרבה חיות כיס חמודות וחיוכים של פרי, שכנראה היה לה חשוב להראות לאקס שהיא לגמרי סבבה. על הפוסט הזה של פרי הגיבה אפילו הכלה הטרייה, לורן סנצ'ז, שכתבה לה: "קייטי, אנחנו מתגעגעים אלייך!".