אפשר לבקר עד מחר את יכולות השירה של ג'ניפר לופז - אבל היא יודעת לתת שואו, לטובה או לרעה. ביום שבת האחרון המשיכה ג'ניפר לופז את סיבוב ההופעות שלה והגיעה להופעה בפסטיבל באי הספרדי טנריף. לופז, שתמיד שמחה להשוויץ במראה שלה, ניצלה את ההופעה עבור כמה תנועות ריקוד נועזות במיוחד ונכנסה למצבים אינטימיים למראה עם כמה מרקדני הליווי שלה.

עם רקדן אחד, לופז כרעה על ארבע כשהוא עומד מאחוריה - ועם אחר הבליטה את אזור המשפעה שלו מול פניו. ייתכן שלאור הביקורת שספגה על יכולות השירה שלה בהופעות קודמות בסיבוב הנוכחי, לופז החליטה לתת לקהל משהו אחר להתמקד בו.

55 year old Jennifer Lopez puts on shocking raunchy performance while crawling on all fours with male dancers. pic.twitter.com/ZMXx7oaXud