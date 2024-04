מה ניסית להגיד? מיק מיל היה ראפר מגה-פופולרי עד לפני כמה שנים - אבל ככל שהזמן עובר הוא הופך לאדם מוזר ולא ברור יותר ויותר. הציוץ אותו פרסם בטוויטר אתמול (שני) הוא אולי הדבר הכי מוזר שהוא אמר עד עכשיו, ולא ברור אם הוא ניסה לדבר על המלחמה בעזה, על נטייתו המינית, או שאולי מדובר בקוד מוצפן שלא פיענחנו עדיין.

"אתם בוחרים לצפות בקרבות ראפ ולרכל... אני צופה בעזה ובישראל... האיטי נקרעת לגזרים... אני רואה את המצב של אנשים מאוד עניים בחיים האמיתיים! אנשים חושבים שאני שונה, אני חושב שאין להם מושג מה זה החיים האמיתיים... אבל היי מי אני! אתם עושים קוק, אני לא, חלק מכם גייז, אני לא!", כתב הראפר, עם משמעותית פחות סימני פיסוק.

Yall choose to watch rap battles and gossip … I watch Gaza Isreal…. Haiiti being torn apart …. I watch the state of people really poor in real life! Some think I’m different I think they are clueless to real life… but hey who am I! Yall do coke I don’t some gay I’m

Not!