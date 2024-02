ביונסה גנבה את הרגע של אשר? סופרבול 2024 הגיע לסיומו עם ניצחון של הקנזס סיטי צ'יפס, אבל כמו בכל שנה - העיניים של מיליוני הצופים בארה"ב ובעולם היו נשואות בעיקר למופע המחצית ולפרסומות היוקרתיות. הערב הזה היה אמור להיות הערב הגדול של הזמר אשר, שהוביל את מופע המחצית - אבל נדמה שכלי התקשורת היו עסוקים דווקא בשתי זמרות שאפילו לא שרו באירוע, וגם ככה כולנו שמענו עליהן נון-סטופ בשנה האחרונה: ביונסה וטיילור וסוויפט.

מופע המחצית של אשר עבר ללא בעיות והיה חגיגה אמיתית, מהמופעים הכי טובים של השנים האחרונות: הזמר מילא את האצטדיון ברקדני ליווי שליוו אותו בווירטואוזיות ובמשך 13 דקות שר רצף מסחרר של להיטים, כולל הופעות האורח הצפויות: ליל ג'ון ולודאקריס ב-Yeah!, אלישיה קיז ב-My Boo ו-will.i.am ב-OMG. הוא התחיל את המופע בתלבושת לבנה, כולל כפפות, שנראתה כמו מחווה למייקל ג'קסון - אבל המשיך כשהוא מוריד חולצה וחושף חלק עליון מיוזע.

usher and alicia keys performing ‘my boo’ at the halftime pic.twitter.com/QtfesJrKhb